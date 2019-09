Ana Pontón: “Galiza esta ausente na política estatal”

Compartir en:









Agora que Pedro Sánchez abandonou as vacacións volve a estar en axenda a constitución do goberno. Teño a sensación, asegurou a portavoz nacionalista, que na “política de estado hai moito paripé” e non asistimos a unha negociación seria porque algúns están máis preocupados iniciando a precampaña.

Dende o BNG preocupanos que Galiza permaneza “sin voz e desaparecida”. Ningúen defende os nosos intereses mentres vascos, valencianos e valencianas, camtabros e canarios negocian, dende Galiza non vemos a ninguén que poña sobre a mesa unha axenda Galega en defensa dos nosos intereses ante Madrid. Temos a estafa da AP-9, aínda sen transferir, o problema de ENCE na Ría de Pontevedra, un modelo de financiamento que nos discrimina, unha débeda do estado e un gran problema coas industrias electrointesivas. Todas e cada unha destas cuestión dependen de Madrid e eu non vexo que ningún deputado ou deputada galega “condicione o debate de investidura a unha solución aos nosos problemas”.

“O retrato é demoledor”, temos deputados e deputadas que se presentan ás eleccións para defender os intereses de Galiza e no momento que chegan a Madrid obeceden ás directrices dos partidos madrileños esquecéndose dos intereses dos galegos e galegas.

Pontón considerou que un novo proceso electoral “non será positivo” pero no caso de haber eleccións, anunciou que o BNG traballará para acabar coa afonía de Galiza e que da man do BNG, os galegos e galegas teñan unha voz que os defenda en Madrid.

“Nós non temos ataduras e non temos que pedir permiso aos partidos en Madrid para reclamar as transferencias, recursos para o ferrocarril e todas aquelas cuestións que nos afectan económicamente”, concluíu.

Tras o almorzo informativo, a Portavoz nacional do BNG mantivo un encontró con representantes do sector cultural para analizar a situación cultural da cidade de Vigo.