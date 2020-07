Ana Pontón insta a traballar desde a responsabilidade e a humildade co obxectivo posto en liderar o Goberno de Galiza en 2024

Primeira reuni贸n do Consello Nacional tras o hist贸rico resultado electoral que deixa ao BNG como a forza pol铆tica de referencia e alternativa a liderar o Goberno en catro anos. E esa foi unha das principais mensaxes da portavoz nacional, Ana Pont贸n, quen pediu traballar desde xa 鈥渃on responsabilidade e humildade鈥 para avanzar e conseguir 鈥渙 sorpaso que importa鈥: o que permita po帽er en marcha un cambio galego en 2024.

鈥淨uero dar de novo as grazas 谩s persoas que nos votaron pola confianza e dicirlles que tomamos este apoio con moita humildade e con moita responsabilidade. Sabemos das expectativas que hai en torno ao BNG e imos traballar cada d铆a para estar 谩 altura鈥, salientou visiblemente orgullosa polos resultados, -que atribu铆u ao traballo colectivo dunha militancia clave-, pero sen triunfalismos, resultados que son 鈥渦n salto cuantitativo e cualitativo que expresan a aposta de futuro de miles de cidad谩ns por un proxecto propio, sen ataduras a Madrid, e que encarna unha Galiza diferente e con futuro鈥.

Pont贸n expuxo cales foron os principais compo帽entes do apoio recibido nas urnas: ideas claras, defensa incansable dos intereses do pa铆s e unha proposta de cambio galego para 谩s maior铆as sociais.

鈥淥 BNG avanza porque a sociedade ve en n贸s unha forza que defende este pa铆s, na que se pode confiar e cun proxecto claro, avanza porque defendemos os intereses聽[email protected]聽[email protected], porque somos unha forza solvente, seria e rigorosa e temos capacidade demostrada para gobernar mellorando a vida das persoas e porque temos liderado e proxecto para facer valer Galiza鈥, destacou.

O reto 茅 seguir medrando, seguir avanzando para liderar a alternativa ao PP en catro anos e para iso hai que sumar a todas as persoas que 鈥渁man鈥 Galiza pero que a铆nda non te帽en ao BNG como referente, argumento, instando a 鈥渘on po帽erse l铆mites鈥 porque son moitas as persoas 鈥渜ue apostan porque este pa铆s mante帽a a s煤a identidade fronte ao centralismo鈥.

鈥淗ai milleiros de galegxs que queren o mellor para este pa铆s pero que o 12X votaron por outras forzas, son as persoas 谩s que temos que dirixirnos e convencer, atraer e sumar 谩 proposta de pa铆s vivo, aberto e con futuro que prop贸n o BNG. Estamos nunha situaci贸n 贸ptima para avanzar e para dar o sorpaso que importa, o que provoque un cambio galego en 2024. Esa 茅 a nosa responsabilidade, ser capaces de seguir medrando, de seguir sumando, de seguir convencendo at茅 ser a forza hexem贸nica no pa铆s鈥, explicou.

Sumar, convencer, medrar

Porque se ven a onda de fondo que se mobilizou arredor do Bloque non foi suficiente para lograr o obxectivo do cambio galego, o resultado electoral 鈥渞ompeu t贸picos e l铆mites鈥, -salientou Pont贸n-, convencida de que esa mudanza 鈥渘on ten volta atr谩s, que 茅 s贸 o principio e o punto de partida de cara unha nova hexemon铆a social en torno ao BNG鈥.

A l铆der nacionalista insistiu na 鈥渕an tendida鈥 do Bloque para aunar esforzos, 鈥減ara facer pol铆tica con altura de miras鈥 para erguer Galiza no medio dunha crise econ贸mica sen precedentes, 鈥渄a que non se pode sa铆r coas mesmas vellas receitas fracasadas de recortes nas pensi贸n ou nos salarios, nin se pode permitir que a crise a volvan pagar as maior铆as sociais鈥. 鈥淥 futuro pasa por unha econ贸mica verde, por unha aposta pola ciencia e pola investigaci贸n, pola recuperaci贸n do rural e por non deixar caer ning煤n sector produtivo鈥, recalcou, para insistir na nacionalizaci贸n de ALCOA.

Reco帽ecemento 谩 militancia

Pont贸n fixo un reco帽ecemento a todas as persoas que estiveron na primeira li帽a na lotia contra a COVID19, enviou palabras de afecto a quen perdeu un ser querido e de alento 谩s persoas que loitan contra o virus. E para toda a cidadan铆a 鈥減rudencia, porque a pandemia non est谩 derrotada鈥, pediu.

E expresou tam茅n un sentido homenaxe 谩 militancia do BNG, 鈥減orque 茅 a nosa militancia a que nos fai grandes e diferentes, porque somos un proxecto colectivo de milleiros de persoas que levamos Galiza na cabeza e no coraz贸n e que traballamos, man a man, d铆a a d铆a, en todos os recunchos e 谩mbitos do pa铆s鈥. Unha militancia, dixo, 鈥渜ue temos que ampliar, recollendo a todas as persoas inconformistas que so帽an con outra Galiza posible鈥, conclu铆u.

Acordo do Consello do Consello Nacional do BNG en relaci贸n 谩 celebraci贸n do D铆a da Patria Galega 2020

O Consello Nacional do BNG adoptou, no d铆a de hoxe, o acordo de manter a celebraci贸n do D铆a da Patria Galega o 25 de xullo, mais adaptando a s煤a realizaci贸n 谩s circunstancias e garant铆as sanitarias hoxe vixentes no actual contexto marcado pola pandemia do COVID-19. As limitaci贸ns sanitarias e legais que se nos presentan obr铆gannos, para posibilitar unha ampla participaci贸n popular, a organizar un D铆a da Patria Galega 鈥渆xpansivo e descentralizado鈥, cun acto central en Compostela, e outros nas cidades da Coru帽a, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense, contando con todas as comarcas da naci贸n, segundo o seguinte esquema: COMPOSTELA. Acto central *

Coa participaci贸n das comarcas de: Compostela-A Barcala-Terra de Ordes

A Barbanza

R铆a de Muros e Noia

A Monta帽a

Tabeir贸s-Terra de Montes-Deza

Asemblea da emigraci贸n A CORU脩A *

Coa participaci贸n das comarcas de: A Coru帽a

As Mari帽as

Berganti帽os

Costa da Morte FERROL *

Coa participaci贸n das comarcas de: Ferrolterra PONTEVEDRA *

Coa participaci贸n das comarcas de: Pontevedra-Caldas

O Saln茅s

O Morrazo VIGO *

Coa participaci贸n das comarcas de: Vigo

O Condado-A Paradanta

Baixo Mi帽o LUGO *

Coa participaci贸n das comarcas de: Lugo

Lugo Sul OURENSE *

Coa participaci贸n das comarcas de: Ourense-O Carballi帽o

O Ribeiro

Terra de Celanova e Baixa Limia

A Arnoia-A Limia

Monterrei e Viana

Valdeorras * IMPORTANTE: nos pr贸ximos d铆as comunicaremos a ubicaci贸n exacta de cada un dos lugares onde se realizar谩n os actos. Desta relaci贸n de comarcas excl煤ese A Mari帽a, pola peculiar situaci贸n que padece do punto de vista epidemiol贸xico. Todos os actos dar谩n comezo 谩s 12.00 horas da ma帽谩 do 25 de xullo. 脕s 12.45 horas producirase, desde todas as cidades, unha conexi贸n simult谩nea co acto pol铆tico que se estar谩 celebrando na praza da Quintana, en Compostela. Con ese motivo, en cada cidade disporase dunha ampla pantalla localizada no espazo central, acces铆bel visualmente para @s asistentes. Nesta retransmisi贸n en directo con imaxes da praza da Quintana, trasladaranse tam茅n as intervenci贸ns p煤blicas deste 25 de xullo. Remataremos coa interpretaci贸n simult谩nea do hino nacional desde a Quintana, e desde todas as cidades, todas e todos n贸s. Por esta v铆a, a铆nda que聽[email protected]聽fisicamente a quil贸metros de distancia, sentir茅monos pol铆tica e emocionalmente聽[email protected]聽o D铆a da Patria Galega, na nosa emblem谩tica Praza da Quintana. Para unha correcta organizaci贸n deste D铆a da Patria, pregamos te po帽as en contacto canto antes co teu/t煤a respons谩bel local ou comarcal para confirmares a t煤a asistencia 谩 correspondente cidade de referencia. 脡 moi importante, por raz贸ns sanitarias, posu铆rmos unha aproximaci贸n previa do n煤mero de asistentes en cada cidade para a previa planificaci贸n lox铆stica da xornada. S贸 resta animarte para participares activamente. 脡 o d铆a da nosa naci贸n. O d铆a en que reivindicamos soberan铆a pol铆tica e liberdade para Galiza. Neste 2020 c煤mprese o centenario na celebraci贸n do 25 de xullo. E 100 anos despois, aqu铆 estamos. Ningu茅n pode confinar as arelas de liberdade do pobo galego. Viva Galiza ceibe e popular!