Ana Pontón pide a Feixóo que deixe as escusas e aporte solucións para ter un curso con garantías para escolares e docentes

Improvisaci贸n e bandazos nun inicio de curso que o Goberno de Feix贸o tivo seis meses para preparar pero que, pese a estar no medio dunha pandemia, arranca en infantil e primaria sen protocolo claro e sen m谩is persoal docente nin medios. E, a menos dunha semana de que se incorpore o alumnado de secundaria, os institutos de Santiago emitiron un comunicado solicitando un aprazamento do inicio de curso porque a铆nda desco帽ecen os recursos cos que van contar.

A l铆der do BNG, Ana Pont贸n, responsabiliza ao presidente da Xunta da situaci贸n e p铆delle que dunha vez asuma as s煤as competencias exclusivas tanto en educaci贸n como en sanidade.

鈥淎 responsabilidade do que esta pasando 茅 de聽 Feix贸o que tivo seis meses para preparar o inicio de curso e non o fixo, e espero que a pol铆tica de botar bal贸ns fora non sega a ser a carta de presentaci贸n do goberno galego porque o que est谩 en xogo 茅 nada menos que a educaci贸n e a seguridade sanitaria dos nenos e nenas. Non se pode frivolizar con iso e p铆dolle ao goberno algo m谩is que escusas, p铆dolle soluci贸ns e que se po帽a as pilas鈥, recalcou.

A portavoz nacional destaca que o nivel de improvisaci贸n mostra a falta de capacidade de xesti贸n do xefe do Executivo. 鈥淭emos claro que se trata dun problema de xesti贸n que evidencia a incapacidade da Xunta para planificar un inicio de curso que non 茅 un fen贸meno sobrevido sen贸n que houbo tempo para planificalo, e o que se preguntan moitos pais e nais 茅 como se pode actuar con tanta irresponsabilidade cando estamos ante unha cuesti贸n de tanta importancia como a educaci贸n e a seguridade sanitaria dos nosos fillos e fillas鈥, alegou.

O BNG formula como prioridades consensuar un protocolo claro coa comunidade educativa, reducir as ratios por aula, contratar m谩is persoal docente e garantir todos os servizos necesarios para facilitar a conciliaci贸n familiar e laboral de pais e nais como o comedor, o programa madrugadores ou as actividades extraescolares. 鈥淯n PP que rescatou 谩 banca con 90.000 mill贸ns de euros non pode dicir agora que non hai recursos para inicia o curso con garant铆as sanitarias鈥, recalcou, 鈥渘on 茅 serio e demostra que ao Goberno de Feix贸o lle queda grande a pandemia e non est谩 po帽endo os medios suficientes鈥.

Pont贸n rexeitou o argumento de falta de espazos p煤blicos para incrementar o n煤mero de aulas e baixar a ratio. 鈥淣in as familias nin a comunidade educativa poden pagar as consecuencias dun Executivo que tendo seis meses para preparar a volta ao colexio estivo de brazos cruzados e sen actuar, claro que hai espazos, ou que falta 茅 vontade pol铆tica para organizalos鈥, conclu铆u.