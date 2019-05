Anciáns vigueses piden axuda e a policía local saen a seu rescate

Ás 9:45 horas do luns, na zona de Balaidos un familiar solicitou axuda para levantar a unha persoa 81 anos de idade trasladándose a Unidade ao domicilio e auxiliando ao ancián ao que axudaron a chegar á súa cama.

A citada resultou ser E.E.G.A, empregados do citado centro solicitaban que mediante cotexo coa base telemática do padrón de habitantes avisásese a algún familiar que puidese facerse cargo dela. Afortunadamente ao centro desprazouse un familiar e procedeu a acollela e levarlla.

Ao finalizar a tarde – ás 21:27 horas – novamente prodúcese un servizo coas mesmas características que o das 6:30 horas respecto a unha señora maior de 80 anos pedindo auxilio no seu domicilio. Por sorte esta vez non sufrira ningunha caída, meramente necesitaba compañía procedendo a Unidade intervén a localizar a unha familiar que quedou acompañando á citada.

