Animalistas poñen deberes a Caballero para a nova Lexislatura

Tres días despois da reforzada vitoria do PSOE no Concello de Vigo, colectivos en defensa dos animais como a Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber puxeron ‘deberes’ ao candidato socialista e actual rexedor, Abel Caballero, para construír un Vigo máis amable cos animais.

Os animalistas toman a palabra ao alcalde, lembrando as súas manifestacións acerca da catividade de animais no parque zoológico olívico e pediron comezar a dar pasos para abordar a transformación das instalacións nun Centro Educativo e de Recuperación de Fauna, como empezou a cidade de Barcelona ou como o ecoparque de Mendoza, en Arxentina.

A pesar de que a Lei de Benestar Animal de Galicia suma case 18 meses en vigor, o Concello de Vigo non traballou sobre a súa propia norma adaptada en todo este tempo, polo que FFW e LIBERA! ofrecen a súa experiencia para elaborar unha Ordenanza de Protección Animal e Convivencia que blinde, por exemplo, o fin dos espectáculos con animais.

