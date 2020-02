Anova manifiesta rotundamente que contribuirá a abrir unha nova etapa en Galiza

Dentro de 55 días os galegos e galegas remataremos nas urnas coa década negra neoliberal de Alberto Núñez Feijóo. Debemos poñer políticas que garantan unha Galiza social, que remate cos recortes na sanidade, na educación e nos servizos sociais.

Dende Anova consideran que é fundamental rematar con dez anos de goberno que non fixeron outra cousa que deteriorar o benestar de galegos e galegas. O goberno de Núñez Feijóo non deixa de ser unha coalición do Partido Popular con determinados intereses empresariais, cuxo programa confronta cos intereses da xente do común e coa defensa da soberanía de Galiza.

Dende Anova traballaran con xenerosidade e altura de miras para sumar como levamos facendo dende 2012 e poder rematar canto antes coas políticas anti-sociais do Partido Popular. Estaremos presentes o 5 de abril co obxectivo de abrir a nova etapa que Galicia merece, redactan nun comunicado.

“Precisamos acadar unha nova maioría parlamentaria que a partir de abril poña os intereses da xente do común por riba dos das grandes corporacións. Dende unha aposta ambiciosa que reverta os recortes na sanidade e no noso sistema de benestar, cunha aposta decidida pola nosa lingua e a nosa cultura, que reforce o autogoberno e camiñe a prol da soberanía de Galiza”, finalizan no seu comunicado.