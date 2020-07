Anova inicia un proceso de reflexión ante os resultados moi negativos do 12-X

Hoxe tivo lugar en Teo unha xuntanza ordinaria da nosa Coordinadora Nacional, marcada polos resultados do 12-X que valoramos como moi negativos. Non se trata s贸 da perda de representaci贸n no Parlamento de Galicia, se non da confirmaci贸n de que nos atopamos nun momento de refluxo, de avance do conservadurismo e da ultradereita, onde o horizonte de ruptura semella m谩is lonxe e no que avanza a recomposici贸n do R茅xime do 78.

Diante deste novo escenario, Anova abrir谩 un proceso de autocr铆tica e de reflexi贸n 谩 volta do ver谩n para adecuar a organizaci贸n a este novo tempo pol铆tico. Na nosa IV Asemblea Nacional xa enunciamos a idea da refundaci贸n de Anova xunto con outros continxentes militantes, unha proposta que compre actualizar dende unhas condici贸ns moito m谩is negativas.

Dende a nosa fundaci贸n Anova fixo unha aposta clara en facer unha nova lectura da cuesti贸n nacional e na necesidade da unidade das esquerdas, cun horizonte anticapitalista e de ruptura co R茅xime do 78. Foron oito anos nos que puxemos toda a nosa enerx铆a en disputar hexemon铆as e acadamos importantes responsabilidades de goberno no eido municipal.

As condici贸ns sociais e materiais est谩n a铆 e empeorar谩n. A agresi贸n contra as maior铆as sociais existe e existir谩, e incrementarase. Dunha ou doutra maneira estaremos presentes para impugnar o estado das cousas procurando a mellor forma de constru铆r a auto-organizaci贸n das m谩is.

脡 evidente que tam茅n erramos ao establecer as din谩micas internas deste espazo, cuesti贸ns que foron amplificadas e que remataron por lastrar a nosa credibilidade diante da xente. Este elemento 茅 un dos motivos que explican os negativos resultados do 12 de xullo.

En setembro definiremos e anunciaremos os seguintes pasos a dar para encetar este proceso de autocr铆tica e de debate. 脡 importante mirar para o futuro e seguir constru铆ndo para rematar coa hexemon铆a conservadora do Partido Popular en Galicia.