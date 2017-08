Ansiedad, un problema frecuente

Print This Post

Hoy en día escuchamos frecuentemente palabras como ansiedad, estrés, rapidez, inmediatez que vienen formando parte de frases tales como “Tuve un ataque de ansiedad” ”Tuve un atracón de comida” “No me sentía satisfecho”. Estas y más cosas solemos escuchar o decir y es que el movimiento de las ciudades si se vive en una rutina de trabajo, estudio y rendimiento al 100% todo el día, termina afectando la salud de las personas pues no solo se agotan sino que esto es una acción sostenida.

La ansiedad por comer es un problema de salud pública en muchos países del mundo y se puede entender como una forma de ver la comida de manera utilitaria, no solo para los procesos biológicos sino, también como una vía de escape para cuando las cosas no salen bien, por ejemplo, se empieza a ver el acto de comer necesario para tratar una tristeza, para atacar un problema, para cuando no ocurre nada y el día es aburrido, entre muchas otras.

Esta se manifiesta a través de un deseo que raya en la desesperación por comer o beber algo que nos gusta o bajo el nombre de antojo, que suelen se productos altos en calorías, carbohidratos y azúcares, y que nos dan en el organismo un golpe, muchas veces, de insulina que eleva los niveles de serotonina, tranquilizándonos momentáneamente hasta que vuelven a bajar y deseamos otra vez un postre dulce, una botana salada o una bebida alcohólica.

Yoga

Entre todas las opciones deportivas, se puede encontrar una amplia gama de actividades para mantener sano el cuerpo, natación, futbol, hasta artes marciales, yoga, pilates, aeróbicos, entre otros. Son muchas las opciones de modo que se pueda elegir cual practicar y esto puede depender del gusto, la condición física y la edad.

Practicar yoga para mantener un cuerpo sano es una de las que se adapta mejor a una mayor cantidad de personas puesto que lo pueden hacer desde niños hasta abuelos y según la condición física de la persona se puede reducir la intensidad de los movimientos o, en su defecto, cambiar el tipo de movimiento que se realiza. Esta es una disciplina milenaria que tiene, además del ejercicio corporal, mucha carga espiritual y en la cual se estimula e induce a la respiración consciente a través de posturas y movimientos en los que es necesario mantener el equilibrio y la concentración, centrando en el mismo eje de atención el cuerpo y la consciencia.

En el mundo agitado en el que vivimos hoy en día esta práctica reporta muchos beneficios para la salud y para la felicidad, a través del yoga una gran cantidad de personas encuentran paz y relajación y por otra parte logran tener conciencia del aquí y el ahora.

¿La ansiedad se cura?

La ansiedad es un mal producido por el estrés pero la ansiedad se cura a través de una alimentación saludable, un estilo de vida menos apresurado y la práctica de ejercicios. En muchos casos sentimos ansiedad por cumplir metas o por querer lograr grandes cosas, y estos sueños, que son muy buenos, nos arrojan a rutinas que no respetan ni nuestro cuerpo ni nuestras relaciones sociales.

La propuesta es buscar un equilibrio y recordar que como humanos somos seres biopsicosociales, según las teorías educativas, lo que quiere decir que tenemos una parte natural que estará abocada a satisfacer sus necesidades básicas, una parte psicológica que es la que lee la vida e interpreta lo que vivimos, y una parte social que se nutre del contacto con los demás. Para que todas estas partes estén en armonía debemos conseguir un equilibrio.