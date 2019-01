Antón Sobral, protagonista da nova edición de Mostrarte

Connect on Linked in

No transcurso do acto de inauguración, o alcalde puxo en valor a creatividade do artista, que comezou a súa traxectoria no ano 1968 e que ten levado a súa obra por Francia, Alemaña, Cuba ou Austria. A mostra de Antón Sobral pode visitarse desde hoxe nas dependencias de Alcaldía, nunha nova edición do programa municipal que permite achegar a arte á cidadanía fóra dos circuítos tradicionais, ao igual que ocorre coa arte na rúa, tal e como apuntou Abel Caballero.