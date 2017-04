Antonio Barros Serodio, “A Voz”, do Recanto de Vigo e comarca no Luar da TVG

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O mosense Antonio Barros Serodio defenderá, o vindeiro venres, 07 de abril, na cuarta rolda da sección Recantos, do popular programa da TVG, Luar, o Recanto de Vigo e comarca, interpretando nesta ocasión a canción: “ Voy a perder la cabeza por tu amor”, popularizada nos anos oitenta por José Luís Rodríguez “ El Puma”.

Barros tras gañar a terceira rolda cun total de 35 puntos, dos cales 29 foron do xurado e 6 conseguidos mediante votación telefónica espera , poder seguir, contando co apoio dos televidentes, a través, das cinco chamadas telefónicas o número que aparecerá na pantalla do televisor.

Cartaz





