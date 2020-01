Ao rededor de 30 persoas secundaron a combocatoria da Plataforma España Existe en Vigo

A Plataforma España Existe deuse concentración no día de hoxe na entrada do concello de Vigo, non só concentráronse no consistorio vigués senón en todo en todo o territorio nacional, ás que VOX adheriuse, para reclamar ao Goberno de coalición PSOE-Unidas Podemos que respecte a orde constitucional e a Soberanía Nacional.

A concentración tivo lugar no día de hoxe ás 11 da mañá, déronse concentracion ao rededor de 30 persoas.

Leuse un único manifesto para toda España de modo que unha a todos os españois, a toda a sociedade civil e a todos os partidos políticos leais a España.

Manifesto

“Concentrámonos para esixir ao Goberno que respecte a soberanía do pobo español e a Constitución, que é o mesmo que esixir respecto pola liberdade, a convivencia e a igualdade”, reza o manifesto. Con iso, os concentrados reclamarán ao novo Executivo que “combata aos inimigos da orde constitucional”, logre a extradición do expresidente da Generalitat Carles Puigdemont e deteña ao actual presidente de Catalunya, Quim Torra. ”Porque dentro de España cabemos todos. Todos menos os que queren romper o marco de convivencia utilizando as institucións para os seus intereses de partido, debilitando a democracia como xa fixeron os aliados deste Goberno en países hispanoamericanos”, proclama. Neste sentido, avisa de que “non hai Goberno nacional nin entidade supranacional” que poida “usurpar” a “patria” ao pobo español e, por tanto, chamará aos cidadáns para gritar ‘España existe’ no actual momento de “profunda descomposición e crise nacional”.