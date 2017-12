Print This Post

Este venres 22 de decembro, haberá diversas actividades para celebrar o Nadal nas que colabora a Mesa Normalización Lingüística.

No Calvario:

11:00h obradoiro de baile tradicional, canto e pandeireta

12:00h actuación de contacontos de Barafunda

13:00h paso do Apalpador camiño do Berbés

No Berbés:

17:00h obradoiro de baile tradicional, canto e pandeireta

18:00h actuación de contacontos de Barafunda

19:00h chegada do Apalpador camiño