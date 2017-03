Aportacións dos Deputados de En Marea no Parlamento de Galicia

135 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Os integrantes do grupo parlamentario de En Marea no Parlamento de Galicia están realizando as aportacións que corresponden cos seus compromisos financeiros e éticos.

Do mesmo xeito, os parlamentarios autonómicos están cumprindo coa limitación salarial correspondente aos tres salarios mínimos interprofesionais, unha vez detraídos dos seus emolumentos as retencións fiscais, as aportacións ás organizacións e os gastos orixinados pola súa actividade, e cumprindo con estas aportacións en unha ou varias organizacións.

Os deputados de En Marea cumpren coas obrigas financeiras dos códigos éticos que son unha actitude irrenunciable para a práctica da vida política e a súa transparencia. Como resultado A aportación económica media dun deputado de En Marea no parlamento galego son 1.400 euros mensuais.



