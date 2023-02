Aprende todo sobre la apnea del sueño

Un estudio de la SEN (Sociedad Española de Neurología) informó que más de 12 millones de españoles se despiertan sintiendo que no han dormido de manera reparadora. Además, 4 millones padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. El estudio continúa informando que un 45% de la población mundial sufre de problemas del sueño, amenazando su calidad de vida y salud.

Uno de los trastornos de sueño más usuales es la apnea. Aunque le pasa a una gran cantidad de la población, no se sabe mucho. Aprendamos todo sobre ella, incluyendo cómo solucionarla.

¿Qué es la apnea del sueño?

La apnea del sueño es un trastorno potencialmente grave en el que la respiración se detiene y vuelve a comenzar varias veces mientras la persona duerme. Frecuentemente, la gente que padece apnea refiere que no puedo descansar, aunque haya dormido toda la noche. Si esto te sucede, deberías prestar atención: tal vez sufras de apnea del sueño.

¿Qué tipos de apnea hay?

Apnea obstructiva del sueño

En esta apnea, los músculos de la garganta se relajan. Esto causa que las vías aéreas se compriman cuando respiras, por lo que no se recibe el aire suficiente y baja el nivel de oxígeno en sangre. Entonces, el cerebro interpreta que no puedes respirar y te despierta por un breve momento. Esto puede repetirse toda la noche, no dejándote alcanzar las etapas profundas del sueño.

Apnea central del sueño

Sucede cuando el cerebro no les transmite señales a los músculos involucrados en la respiración, por lo que no respiras por un breve momento. Entonces, te despiertas con dificultad para respirar.

Síndrome de apnea del sueño compleja

Es un caso más extraño donde una persona padece apnea central del sueño y apnea obstructiva del sueño a la vez.

¿Cuáles son los síntomas de la apnea del sueño?

Entre los síntomas más comunes de apnea están los ronquidos fuertes, despertarse con la boca seca, insomnio, hipersomnia (tener mucho sueño durante el día), irritabilidad, dolor de cabeza en la mañana, jadear mientras duermes, entre otros. También, si duermes con otra persona, ésta puede señalarte que dejas de respirar.

Un gran problema que le sucede a las personas con apnea es que los síntomas coinciden tanto en la apnea obstructiva como en la apnea central, por lo que a veces es difícil delimitar cuál está sufriendo el paciente.

¿Cuál es la solución a la apnea?

La terapia CPAP consiste en una máscara de rostro completo, como el Cushion Simplus. Este cojín de máscara tiene paneles de estabilidad integrados que se doblarán con tus movimientos, por lo que es algo cómodo. Lo que hace es colocar presión positiva continua en las vías respiratorias, por lo que previene el colapso de éstas, que impide la respiración en las personas que padecen apnea obstructiva del sueño.

Esto es muy beneficioso para todo paciente con apnea, incluso los niños. Podrás reducirla significativamente y aumentar tu calidad de vida.

¿Sabías esto sobre la apnea del sueño?