Aprobada a reforma dos campos da Mina, San Andrés e Sárdoma cun investimento de 697.000 euros

A Xunta de Goberno Local adxudicou este xoves a reforma dos campos de fútbol de Monte da Mina, San Andrés de Comesaña e As Relfas-Sárdoma cun importe total de 697.000 euros. Segundo avanzou o alcalde, Abel Caballero, o Concello deu o visto e prace para que comecen as obras nas tres instalacións, incluídas no convenio coa Deputación de Pontevedra para 11 campos e 4 pavillóns de deportes.

“Non hai ningún precedente na cidade sobre unha iniciativa para o arranxo dos campos de fútbol, estamos moi satisfeitos”, sinalou o rexedor durante a súa comparecencia ante os medios de comunicación. Caballero lembrou que xa están acabadas as obras dos campos de Candeán, Meixoerio, Navia, Bouzas e A Bouzas e están pendentes as reformas de Fragoselo, Carballal, A Guía e O Vao.

Ademais, está en proxecto a mellora de alumeado e augas pluviais en Samil e xa están acabadas as obras en outros dous campos non municipais, os de Valadares e San Miguel de Oia. Por último, o vindeiro ano tamén se acometerán os traballos no campo de Matamá. “Son en total 16 campos cun investimento de 10 millóns de euros”, puntualizou o alcalde.