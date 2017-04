Aprobada por unanimidade a iniciativa de En Marea para loitar contra a desigualdade salarial e a pobreza laboral

243 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a moción presentada por En Marea na que se insta á Xunta de Galicia a tomar medidas concretas para loitar contra a desigualdade salarial e a pobreza laboral actual. O deputado Manuel Lago defendeu a necesidade de loitar coa situación actual situación de desigualdade salarial e a pobreza laboral no noso país que sinalou supón “un problema global que tamén afecta á economía e á sociedade galega e polo tanto combatela ten que ser un dos obxectivos explícitos na estratexia económica e laboral da Xunta de Galicia“.

No texto presentado polo grupo de En Marea os puntos que foron aprobados polo pleno da Cámara recollían:

– Solicitar ao Consello Económico e Social de Galicia un informe no que analice este grave problema, e poñer en evidencia cal é a súa orixe e as medidas para corrixilo.

– Impulsar, dende a Xunta de Galicia, un acordo dos empresarios e sindicatos no marco do consello de relacións laborais, que estableza unha senda de crecemento dos salarios reais, sostida no tempo, que permita recuperar o poder adquisitivo perdido na crise.

– Impulsar, en colaboración coa Inspección de Traballo, actuacións contra as fraudes na contratación, en especial cas vinculadas aos contratos a tempo parcial, un factor determinante da desigualdade e a pobreza laboral.

– A Xunta de Galicia incluirá en todas as licitacións nas que sexa posible cláusulas sociais que garantan o respecto das condicións laborais establecidas polo convenio que resulten de aplicación recollendo nos pregos aos efectos previstos no artigo 152 do TRLCSP que se consideraran desproporcionadas o anormais aquelas ofertas que impliquen retribucións inferiores ás que resulten da aplicación do convenio colectivo do sector de referencia.

Deste xeito, En Marea logra o acordo de todos os grupos na loita contra a situación actual de desigualdade cada vez maior e que sitúa a España entre os países con maior nivel de desigualdade so por detrás de Serbia, Romanía, Lutuania e Bulgaria. “A economía española é a quinta da Unión Europea, estamos entre os dez estados con maior renda por habitante pero ocupamos os últimos lugares en desigualdade.Temos un problema, un enorme problema, porque xa estamos entre os países máis desiguais pero sobre todo porque aquí é onde están medrando máis as diferenzas sociais“ salientou Lago na súa intervención que asegurou sucedeu na recesión pero segue a suceder polo aumento da precariedade laboral e os traballos de baixos salarios.

“Hai que dicilo claramente: a saída da recesión estase facendo sobre a desigualdade e a precariedade laboral, sen a menor autocrítica e rectificación sobre as políticas de recortes, de austeridade compulsiva, da devaluación salarial e de reformas laborais que cernaron dereitos“ afirmou.

En concreto, o 80 por cento do aumento da desigualdade débese ao incremento do desemprego e a dispersión salarial provocada polo emprego temporal, o traballo a tempo parcial e os falsos autónomos. Esta idea, asegurou Lago, “é fundamental para entender o que está pasando“ xa que a primeira desigualdade nace dunha distribución inxusta da riqueza entre salarios y beneficios, no denominado reparto primario da renda, que sufriu nestes anos una redistribución negativa contra a poboación asalariada porque a participación das rendas salariais descende ano tras ano.

Cae a retribución dos asalariados porque hai menos emprego pero tamén porque baixan os salarios como consecuencia da estratexia da devaluación salarial, que afecta de forma especialmente dura ás que xa tiñan os salarios máis baixos.

“A recesión que golpeou a economía mundial a partires de 2008 non afectou a todos por igual, pero, ademais, a saída da recesión está agravando a desigualdade: as persoas que pagaron o prezo máis alto na crise ségueno pagando agora tamén na fase alcista do ciclo“ concluíu Manuel Lago.

Por todo isto, En Marea presentou no pleno do Parlamento esta moción para instar á Xunta de Galicia a actuar xa e de forma decidida contra a desigualdade con propostas concretas. Unha iniciativa que finalmente acadou o apoio da Cámara en catro dos seis puntos incluídos.





EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial