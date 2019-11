Apuñala á súa parella en Vigo e é detido

O detido na mañá deste venres en Vigo por apuñalar a unha muller era a súa parella e non constaban denuncias previas por violencia de xénero nin unha orde de afastamento, segundo informou a Policía Nacional aos medios.

Así, tal como sinalaron as mesmas fontes, ambos convivían xuntos nun rocho situado nun inmoble á altura do número 7 da rúa Vázquez Varela na cidade olívica, onde se produciron os feitos.

A muller, que tras ser apuñalada no domicilio baixou á rúa polo seu propio pé, foi ferida cun coitelo de cociña no abdome debaixo da mama dereita, e conta con varios cortes superficiais no pescozo. Foi un veciño o que alertou a emerxencias cando a viu na rúa.

A pesar do sucedido, a vítima está “estable” e a súa vida non corre perigo, aínda que se atopa no Hospital Álvaro Cunqueiro onde lle van a realizar un TAC para determinar a gravidade da súa situación.

FEITOS

Segundo informaron fontes de emerxencias a Europa Press, ás 07,50 horas deste venres o 112 Galicia recibiu o aviso dunha muller ferida por arma branca. Por iso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ( CIAE) avisou a persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Policía Nacional, á Policía Local e á Policía Autonómica.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia de soporte vital avanzado que trasladou á muller ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, confirmaron fontes sanitarias. Tamén a Policía Nacional desprazouse ao lugar e á súa chegada os axentes atopáronse co agresor tentando fuxir nunha motocicleta, procedendo á súa detención e recuperando a arma agresora.

Ata o punto tamén acudiron compoñentes da Policía Xudicial e a Policía Científica. O agresor é un home de 48 anos de idade, mentres que a vítima ten 43 anos.