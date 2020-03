APV, Vigo Seafest e O Marisquiño acordan aprazar a reparación do paseo das avenidas ata Setembro

Tras as reunións mantidas estes días entre responsables da Autoridade Portuaria de Vigo e promotores do Vigo SeaFest (Festival ARVI do Peixe) e O Marisquiño para examinar o estado actual do paseo das Avenidas -onde se celebran anualmente ambas as citas- acordouse de forma conxunta aprazar a reparación prevista no paseo ata o mes de setembro, unha vez concluísen ambos os festivais.

As actuacións de reparación na zona correrán a cargo da Autoridade Portuaria de Vigo, tras a extinción do Convenio de “Abrir Vigo ao Mar” o pasado mes de outubro, momento no que se licitou o proxecto e a dirección de obra que, nestes momentos, está a piques de concluír.

Os traballos levarán a cabo en dúas fases: a primeira afectará o “lado terra”, é dicir, o tramo polo que circulan os transportes con pezas especiais e cuxo proxecto xa está finalizado; mentres que a segunda fase terá lugar no “lado mar”, o do paseo de

madeira que discorre desde o edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo, ata a escultura de Julio Verne. No caso desta segunda fase, poderíase licitar no prazo duns 15 días aproximadamente.

O obxectivo destes traballos é o de reforzar o pavimento e cambiar as lousas existentes por outras de menor tamaño para evitar que se creben con tanta facilidade. Con todo, manteríase a tipoloxía e refaríase coa mesma tecnoloxía estrutural.

A licitación de ambas as actuacións conleva a súa publicación no BOE e o DOUE, tras o que se procedería á adxudicación das mesmas, situándonos, segundo os prazos previstos, no mes de xuño ou xullo, momento no que poderían arrincar definitivamente as obras, aínda que non estarían listas para a celebración dos festivais.

Por este motivo, e tras analizar o calendario previsto, os promotores de ambos os festivais acordaron xunto á Autoridade Portuaria de Vigo aprazar o inicio dos traballos de reparación ata o mes de setembro, unha vez concluísen tanto o Vigo SeaFest -que se celebra no mes de xullo- como O Marisquiño -que ten lugar na mesma zona no mes de agosto-.

Tanto a Autoridade Portuaria de Vigo como os promotores do Vigo SeaFest e O Marisquiño consideran que o aprazamento das obras é a mellor solución para todas as partes, dada a lentitude dos trámites administrativos, que poderían facer coincidir o inicio das mesmas coa celebración dos festivais, xerando graves trastornos á organización dos mesmos.