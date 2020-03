Aqualia cede ao Concello de Nigrán dúas furgonetas para o reparto de alimentos

O Concello de Nigrán recibiu a semana pasada da man da xefa de Servizo de Aqualia en Nigrán, Marián Lago, a cesión de dúas furgonetas Citroën Berlingo para optimizar o reparto do servizo de axuda a persoas especialmente vulnerables ante o Covid-19 (reparto de alimentos a domicilio, menciñas, libros…). Estes vehículos, unha vez se supere esta crise sanitaria do Covid-19, se engadirán á actual frota do Servizo Municipal de Augas no Concello de Nigrán que sumará así cinco. Compre recordar que, nestas circunstancias, o Concello facilita a liña telefónica oficial 986383930 (operativa de 9:00 a 14:00 horas) co obxectivo de xestionar a compra e entrega a domicilio de menciñas e alimentos.

“Para facer o reparto de xeito individual e de maneira efectiva precisamos empregar toda a frota do Concello de Nigrán, polo que estes dous vehículos cumpren unha función esencial nestes intres”, sinala o alcalde, Juan González.

Esta renovación dos vehículos utilizados para a prestación do servizo municipal de augas en Nigrán pon unha vez máis de manifesto a implicación do Concello de Nigrán e a súa empresa concesionaria Aqualia na optimización da xestión en beneficio do municipio.

Plan de continxencia

A concesionaria ten activado un plan especial de continxencia para garantir a continuidade do servizo sen incidencias e protexer aos seus operarios. A empresa garante o subministro de auga á totalidade do municipio asegurando que as actividades de mantemento e control non se ven comprometidas. Asimesmo, desde a concesionaria se garante a normalidade no que respecta á calidade da auga da villa, xa que os tratamentos de desinfección habituais e normais que se aplican en España son totalmente eficaces para a eliminación do virus.