ARCFOX Obtiene Certificación de la UE y Participa en Pruebas de Invierno del Ártico para Ingresar Oficialmente al Mercado Europeo

A principios de este mes, ARCFOX llevó a cabo pruebas de invierno en el Ártico sueco con dos de sus modelos estrella, el αT y el αS. Esta iniciativa resalta el compromiso de ARCFOX con la calidad y el rendimiento en condiciones adversas, una consideración fundamental para el mercado europeo.

Durante la fase de preparación de los vehículos en Estocolmo, Suecia, Ohad, representante de distribuidores internacionales de ARCFOX, expresó: “ARCFOX es el resultado de una poderosa colaboración. El αT y el αS fueron diseñados por el maestro europeo Walter de’ Silva y fabricados en la planta de BAIC Magna en Zhenjiang, China, conocida como el ‘Graz del Oriente’, una combinación muy popular en Europa.”

ARCFOX, una marca de BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd., una empresa cotizada en el mercado A-share, es una producción conjunta entre BAIC BluePark y Magna, una destacada empresa global de fabricación de automóviles. La empresa matriz, Beijing Automotive Group Co., Ltd., con casi 70 años de historia, es una gran empresa de fabricación de automóviles cuyos productos y servicios postventa se extienden por todo el mundo. Además, son accionistas del Grupo Daimler.

Es importante destacar que, al observar la expansión internacional de las marcas chinas de vehículos de nueva energía, solo aquellas con ventajas de distribución pueden garantizar una expansión rápida y precisa en el extranjero.

ARCFOX está firmemente comprometida con el desarrollo de su sistema de distribuidores en Europa, buscando expandir su cobertura de mercado, construir un sistema de ventas y postventa eficiente, y proporcionar servicios más amplios a los clientes europeos.

Ohad también reveló planes ambiciosos para la introducción de nuevos modelos en Europa, como el Koala y el T5, así como tres vehículos puramente eléctricos, entre ellos el futuro S5. Estos modelos se ajustan a la preferencia europea por vehículos más pequeños, consolidando aún más la presencia de ARCFOX en el mercado europeo.

Con la certificación de la UE y la participación exitosa en las pruebas de invierno, ARCFOX se posiciona como un jugador clave en la industria de vehículos de nueva energía, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles a los consumidores europeos.