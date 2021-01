Arde por completo o tráiler parado no interior do túnel da Cañiza xunto cos oito coches que transportaba

O lume calcinou totalmente ao camión parado dentro do túnel da Cañiza, xunto cos oito coches que este transportaba, segundo confirmaron os medios de extinción ao 112 Galicia, arredor das dez da mañá.

O feito, do que se tivo constancia no Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia nas primeiras horas da xornada, provocou o corte dos carrís da autovía A-52 por parte do persoal de mantemento de estradas.

Xa desde o lugar, as patrullas da Garda Civil de Tráfico controlaron a circulación e habilitaron desvíos por estradas paralelas, ca finalidade de evitar riscos e manter a seguridade dos conductores.

Finalmente, o persoal de mantemento do túnel da Cañiza confirmou ao 112 Galicia de que segue a valorar os danos no punto, xa que o lume tamén afectou a parte do cableado e da estructura interior do paso subterráneo.

Pese a todo, no suceso non houbo que lamentar danos persoais.