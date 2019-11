Arde por completo un garaxe dunha casa en Redondela

Un incendio declarado a pasada noite nun garaxe dunha casa unifamiliar en Redondela provocou que a cocheira ardese por completo, sen que ningunha persoa resultase ferida.

Sucedeu no Camiño Ponteseca, uns minutos antes das 2:35 horas. Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia para dar conta do lume.

A partir desde aí, desde o CIAE 112 Galicia pasouse o aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros do Baixo Miño e de Vigo, a Protección Civil de Redondela e á Policía Local.

Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, os servizos de emerxencia remataron as labores de extinción do lume ao fío das 4:30 horas.