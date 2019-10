Arde un coche en Vigo en plena rúa

Un coche ardeu por completo esta mañá en plena rúa en Vigo. Ocorreu fronte a un complexo deportivo situado no barrio de Navia, e o coche acabou envolto en lapas. O incendio alarmou os veciños, e foi precisamente un dos residentes na zona quen alertou as forzas de seguridade. Ata o lugar do suceso trasladáronse os Bombeiros de Vigo, que conseguiron sufocar o lume, antes de que se estendera aos coches que estaban aparcados ao seu carón. A Policía Local investiga a orixe do incendio.

