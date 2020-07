Arde un cuberto próximo a unha vivenda en Gondomar sen causar danos persoais

Un incendio calcinou por completo un galp贸n situado nas proximidades dunha vivenda no lugar da Portela, no concello de Gondomar, en Pontevedra.

Segundo a informaci贸n facilitada ao 112 Galicia polos equipos de extinci贸n que acudiron ao lugar dos feitos, as lapas consumiron o cuberto na s煤a totalidade, posiblemente, a causa dun curtocircu铆to.

O Centro Integrado de Emerxencias de Galicia tivo constancia do incidente 谩s tres horas desta madrugada. Foi unha persoa particular quen chamou ao 112 para solicitar medios de extinci贸n para un incendio que afectara un alpendre de almacenaxe de madeira. Pola proximidade coa vivenda e debido a tratarse dunha superficie duns cincuenta metros cadrados, era necesaria a inmediata intervenci贸n dos servizos de emerxencia.

Dese xeito, desde o 112 Galicia p煤xose en marcha un operativo que contou coa intervenci贸n dos Bombeiros do Porri帽o, dos membros do GES de Val Mi帽or e dos axentes da Garda Civil.

Igualmente, pasouse aviso aos Bombeiros de Vigo e tam茅n aos efectivos de Protecci贸n Civil da localidade por se fose necesaria a s煤a colaboraci贸n.

Os equipos de intervenci贸n traballaron arreo durante varias horas para completar as tarefas de extinci贸n e, a铆nda que o lume puido controlarse por volta das seis horas desta madrugada, os traballos de arrefriamento da zona e remoci贸n do entullo se prolongaron ata as primeiras horas desta ma帽谩.

Incendio na coci帽a dun establecemento en Ames

Por outra banda, un incendio na coci帽a dun restaurante en Ames obrigou a intervir aos servizos de emerxencia tam茅n na madrugada de hoxe. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais.

Os feitos tiveron lugar 谩s 04:30 horas, 谩 altura do n煤mero 10 da Avenida Peregrino en Bertamir谩ns. A esa hora, unha persoa particular p煤xose en contacto co 112 Galicia para informar dun lume nun establecemento comercial na parroquia de Orto帽o.

Unha vez avisados polo 112, ata o lugar despraz谩ronse os Bombeiros de Boiro e os membros do GES de Bri贸n para atallar as lapas.

Tras finalizar a intervenci贸n, os efectivos de emerxencia confirmaron aos xestores do 112 que a coci帽a viuse afectada polo fume pero que a estrutura do inmoble non foi comprometida.

Compre sinalar que desde o 112 tam茅n pasouse aviso aos Bombeiros de Santiago, aos axentes da Garda Civil, da Polic铆a Local e aos voluntarios de Protecci贸n Civil da localidade.