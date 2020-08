Arde un galpón anexo a unha vivenda en Tomiño e o seu dono tivo que ser atendido polos servizos sanitarios

Os servizos sanitarios tiveron que atender in situ ao dono dunha vivenda, tras verse afectado polo incendio rexistrado no alpendre situado ao carón da casa.

Todo aconteceu a pasada noite, eran as 23:30 horas cando unha persoa particular informaba ao 112 Galicia de lapas no interior dunha finca, no lugar de Vilar, en Tomiño. A partir dese momento, outros alertantes tamén comunicaban ao 112 que ardía o recinto dunha casa. Aseguraban que se escoitaban estoupidos e que había xente no interior pero que non eran capaces de contactar con ninguén.

De inmediato, desde o 112 Galicia pasouse aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Miño, que axiña se desprazaron ao punto. A Garda Civil, efectivos de Protección Civil da localidade e o GES da Garda, tamén foron alertados polo 112 Galicia. De feito, nada mais chegar, os  membros do GES confirmaron que un señor de avanzada idade trataba de apagar o lume e que se vía moi fatigado.

Finalmente, o home que resultou ser o dono da vivenda, non precisou ser trasladado a ningún centro hospitalario pero si foi atendido no mesmo lugar polos profesionais sanitarios.

Segundo informaron os Bombeiros ao 112 Galicia, tras extinguir as lapas, ardeu o alpendre anexo á vivenda con diversos apeiros, un conxelador, unha cociña e outro material que se almacenaba no seu interior. Engadiron, ademais,  que a estrutura do galpón non resultara danada mais que un pouco o tellado de uralita.