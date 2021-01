Arde un televisor e un moble no interior dunha casa habitada de Cerdedo-Cotobade

Un cortocircuito puido ser a orixe dun incendio que calcinou un televisor e un moble no interior dunha casa situada na Torre Vella, en Cerdedo-Cotobade.

Nun primeiro momento, todos os ocupantes do inmoble atopábanse en bo estado de saúde, pero, finalmente, os equipos de extinción pediron asistencia para unha muller con síntomas de inhalación de fume.

Eran as 18:30 horas de onte cando o 112 Galicia recibiu a chamada de alerta dun veciño que advertía do incendio e pedía a intervención dos equipos de emerxencias para facer fronte a un lume nun aparato eléctrico. Con estes datos, o persoal do 112 Galicia pediu a colaboración dos Bombeiros de Ribadumia, dos membros do GES da Estrada e dos voluntarios de Protección Civil da zona.

Como medida preventiva, os ocupantes da vivenda lograron sacar fóra do domicilio o aparato eléctrico, concretamente un televisor, e o moble que o soportaba para evitar, deste xeito, a propagación do lume.

Desde un primeiro momento, os afectados polo incendio indicaron que se atopaban en bo estado de saúde, pero, finalmente, os equipos de emerxencias pediron asistencia para unha muller que inhalar algo de fume. Así, desde o 112 Galicia, pasouse o aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.