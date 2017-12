Arde unha habitación dunha vivenda en Vigo

Print This Post

Un incendio declarado nunha casa en Vigo provocou danos materiais no seu interior, sen que ningunha persoa resultase ferida. Os feitos ocorreron na Avenida Aeroporto, no número 606.

Foi o propietario da casa quen alertaba do incendio ao 112 Galicia ao fío das 17:30 horas. Indicaba que tiña a vivenda chea de fume e que non podía acceder ao interior. Engadía no seu relato que ningunha persoa se atopaba dentro da casa.

A partir de aí, dende o CIAE púxose a situación en coñecemento dos Bombeiros de Vigo, da Policía Local e de Protección Civil.

Unha vez no lugar do incendio, a dotación sufocou o lume, que deixou unha habitación totalmente calcinada.