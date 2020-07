Areeiro aconsella manter o nivel de vixilancia ante o desenvolvemento do Mildio pase á estabilidade meteorolóxica

A Estaci贸n Fitopatol贸xica Areeiro, centro dependente da Deputaci贸n de Pontevedra, v茅n de lanzar un novo aviso fitosanitario no que reporta unha situaci贸n bastante tranquila do mildio nas vi帽as, debido 谩s condici贸ns ambientais maioritarias destes d铆as, con tempo estable, solleiro e ventos moderados. Non obstante, ante a probabilidade de mudanza das condici贸ns meteorol贸xicas, o centro recomenda continuar vixiando as vi帽as e non descoidar as pr谩cticas culturais que permitan alixeirar a vexetaci贸n e favorecer a aireaci贸n.

En canto 贸 o铆dio, Areeiro avisa que as condici贸ns destes d铆as est谩n a ser relativamente favorables 谩 enfermidade. Ademais, as previsi贸ns coinciden en que o aumento da humidade relativa do aire estar谩 acompa帽ada por un leve descenso t茅rmico, o que xerar谩 un maior risco. Por isto, Areeiro recomenda manter a vixilancia, en especial das vi帽as que xa te帽an presenza do fungo. Nas vi帽as tam茅n se comezaron a observar ataques de trips de forma moi espallada, polo que se debe manter a alerta con respecto a estes insectos.

Ademais, sobre os cicadelidos o centro de Areeiro observou resultados que distan do limiar de intervenci贸n. En relaci贸n aos 谩caros, esta semana o centro observou un maior n煤mero de vi帽as con s铆ntomas de erinose de ver谩n. No que respecta 谩s avela铆帽as do acio, a铆nda que polo momento o risco 茅 baixo, na estaci贸n observaron alg煤ns ovos esporadicamente, polo que lembran que a realizaci贸n de intervenci贸ns fronte a esta praga debe realizarse razoadamente para evitar a eliminaci贸n dos inimigos naturais desta e doutras pragas.

No que respecta aos c铆tricos, Areeiro sinala que se observou a presenza de Psila africana en todas as comarcas con poboaci贸ns bastante elevadas nas diferentes formas de desenvolvemento. A recomendaci贸n habitual de retirar estes 贸rganos e a instalaci贸n de trampas segue a ser v谩lida, pero hai que lembrar que no caso de 谩rbores grandes pode ser conveniente tam茅n intervir cun insecticida autorizado para o control dos ps铆lidos. Sobre as maceiras, o centro da Deputaci贸n avisa que antes de decidir realizar un tratamento fronte 贸 pulg贸n lan铆xero debe comprobarse a aparici贸n de formas parasitadas, xa que a temperatura destes d铆as beneficia 贸 parasitoide Aphelinus mali.

Por 煤ltimo, a Estaci贸n Fitopatol贸xica de Areeiro informa do incremento da presenza e do tama帽o das eirugas de Cydalima perspectalis (bolboreta do buxo) nas plantas dos buxos. No que atinxe 贸 black-rot e 谩 botrite o centro explica que a incidencia dos s铆ntomas se mantivo estable durante o transcurso da semana, se ben no caso do segundo o tempo solleiro e os ventos poder铆an favorecer 贸 pat贸xeno.