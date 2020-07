Areeiro recomenda mantener o nivel de vixilancia ante o desenvolvemento do mildio pese ás boas previsións meteorolóxicas

A Estaci贸n Fitopatol贸xica Areeiro, centro dependente da Deputaci贸n de Pontevedra, v茅n de lanzar un novo aviso fitosanitario no que reporta unha situaci贸n bastante tranquila do mildio nas vi帽as, debido 谩s condici贸ns ambientais maioritarias destes d铆as, con ventos secos do norte ou do nord茅s, unha humidade relativa non elevada e sen humidade foliar. Non obstante, o centro recomenda manter a vixilancia, que debe ser m谩is intensa naquelas vi帽as onde in贸culo est谩 sendo elevado 贸 longo da campa帽a por un control insuficiente da enfermidade e tam茅n se volve haber n茅boas ou tormentas locais.

En canto 贸 o铆dio, Areeiro avisa que en case todas as vi帽as visitadas coincidiu a presenza de acios con alg煤ns grans afectados por este fungo, e mesmo dous dos predios visitados requirir铆an unha aplicaci贸n inmediata. As铆, a vixilancia debe ser a铆nda intensa e mesmo 茅 preciso renovar as aplicaci贸ns se hai acios afectados, en especial se a variedade 茅 moi sensible 贸 pat贸xeno e hai historial de danos. Deste modo, 茅 fundamental evitar o exceso de vexetaci贸n na contorna das vi帽as para favorecer a aireaci贸n e facilitar a penetraci贸n dos funxicidas.

Ademais, contin煤an sendo m谩is numerosas as capturas dos cicadelidos da especie Zygina rhamni que de Empoasca vitis nas vi帽as. En relaci贸n aos 谩caros, esta semana o centro observou un maior n煤mero de vi帽as con s铆ntomas de erinose de ver谩n. No que respecta 谩s avela铆帽as do acio, a铆nda que polo momento o risco 茅 baixo, na estaci贸n observaron alg煤ns ovos esporadicamente e tam茅n o primeiro gran de albari帽o con cambio de cor debido 谩 alimentaci贸n na s煤a polpa dunha eiruga.

Por outra banda, a Estaci贸n Fitopatol贸xica de Areeiro recomenda eliminar e destru铆r brazos e plantas mortos de cara a evitar alteraci贸ns da madeira, posto que as altas temperaturas provocan que contin煤en a aparecer plantas amosando os s铆ntomas caracter铆sticos destas patolox铆as, sobre todo nos predios nos que hai unha boa incidencia de plantas afectadas dende hai anos.

No que respecta aos c铆tricos, Areeiro sinala que se observou a presenza de Psila africana en todas as comarcas con gromos novos e follas tenras. A recomendaci贸n habitual de retirar estes 贸rganos e a instalaci贸n de trampas segue a ser v谩lida, pero hai que lembrar que no caso de 谩rbores grandes pode ser conveniente tam茅n intervir cun insecticida autorizado para o control dos ps铆lidos. Por 煤ltimo, a Estaci贸n Fitopatol贸xica de Areeiro informa do incremento da presenza e do tama帽o das eirugas de Cydalima perspectalis (bolboreta do buxo) nas plantas dos buxos.

No que atinxe 贸 black-rot e 谩 botrite o centro explica que a incidencia dos s铆ntomas se mantivo estable durante o transcurso da semana.