Areeiro salienta o bo estado fitosanitario das viñas. favorecido polas condicións climatolóxicas

A Estaci贸n Fitopatol贸xica Areeiro, centro dependente da Deputaci贸n de Pontevedra, v茅n de lanzar un novo aviso fitosanitario no que salienta o bo estado xeral das vi帽as debido 谩s condici贸ns climatol贸xicas e subli帽a que a progresi贸n da maduraci贸n das uvas debido 谩 calor deste mes de xullo pode motivar o adianto da vendima, de continuar a actual situaci贸n.

Recomenda, non obstante, unha maior vixilancia das avela铆帽as do acio, pola s煤a relaci贸n coa enfermidade da botrite, ao estar as uvas m谩is sensibles a este pat贸xeno por ese proceso de maduraci贸n. Por茅n, o aviso de Areeiro fai referencia a que as condici贸ns de humidade e temperatura previstas non son favorables a este pat贸xeno e que amais, a presenza de podre est谩 relacionada coa existencia de feridas nas uvas e neste momento os grans en xeral est谩n bastante sans. Non obstante , neste senso suxire seguir con atenci贸n a evoluci贸n dos acios nas vindeiras semanas.

O persoal especialista de Areeiro destaca tam茅n no aviso a boa situaci贸n das vi帽as respecto ao mildio. Deste xeito, nin nas fincas da Estaci贸n Fitopatol贸xica nin nas revisadas e as abandonadas apareceron sequera s铆ntomas nos gromos novos. Engade que os acios xa empezan a estar libres de poder ser afectados debido ao estado fenol贸xico actual, pero non as铆 a folla e os pampos, e co estr茅s destes d铆as as plantas non poden perder m谩is folla da que xa est谩 a caer pola climatolox铆a debido a que pode interferir na boa maduraci贸n da uva. Por茅n, en ausencia de choivas non se espera ningunha nova contaminaci贸n, e a iso apuntan as previsi贸ns meteorol贸xicas, polo que apunta que non ser谩 preciso renovar os tratamentos.

Respecto ao o铆dio, o aviso sinala que nas revisi贸ns desta semana volveron a observarse focos de acios afectados nas vi帽as que ve帽en arrastrando s铆ntomas, pero de pequena superficie, e que afectan aos acios onde primeiro se desenvolveu a enfermidade e aos pr贸ximos. A铆nda que coas condici贸ns climatol贸xicas actuais e as pr贸ximas de tempo seco non existe tanto risco de perda de acios ao estar no pintado, Areeiro sinala que haber谩 tam茅n que manter a vixilancia nos predios onde se detectara a enfermidade na campa帽a.

E, no caso do Black-rot, o risco tam茅n 茅 baixo, porque os acios son a estas alturas da campa帽a inmunes 谩 enfermidade, e s贸 poder铆an ter lugar contaminaci贸ns nas follas nas vi帽as con presenza do fungo de producirse choivas, o que parece que non suceder谩 nos pr贸ximos d铆as.

O aviso fitosanitario ref铆rese tam茅n 谩s avela铆帽as do acio, ao sinalar que a铆nda que se mante帽en en niveis moi baixos as capturas de machos nas trampas, na pr谩ctica totalidade de vi帽as visitadas hai presenza dalgunha penetraci贸n de Lobesia botrana. Sinala que 茅 fundamental facer seguimentos espec铆ficos en cada predio para decidir sobre a conveniencia ou non de realizar unha intervenci贸n. Deste xeito, insiste en que non deben ser intervenci贸ns inxustificadas para protexer 谩 fauna beneficiosa que existe nas vi帽as.

Tam茅n se incrementaron o n煤mero de capturas de adultos de cicadelidos nalgunhas vi帽as de seguimento habitual, pero na s煤a maior铆a eran da especie Zygina rhamni, que non ten importancia. Canto 谩s ninfas nas follas, hai poucas en todas as vi帽as. Por esta raz贸n, o persoal da Estaci贸n considera que os s铆ntomas que ser铆an compatibles cos ataques de cicadelidos son debidos a causas non bi贸ticas como a seca, carencias ou acidez. Doutra banda, a铆nda non se recolleron exemplares nin se viron ninfas do Scaphoideus titanus, vector da flavescencia dourada, grave patolox铆a de corentena que est谩 detectada en Portugal, pero non en Galicia.

Nalgunha zona do Saln茅s, detect谩ronse s铆ntomas das picaduras de trips, pero os recontos de individuos nas follas deron resultados moi baixos. A铆nda as铆, Areeiro suxire manter a vixilancia. Amais, nalgunhas vi帽as onde xa estaba presente o 谩caro, aumentou de xeito notorio o n煤mero de brotes afectados pola erinose de ver谩n. En canto 谩s outras especies de 谩caros fit贸fagos, non se atoparon exemplares nas mostras, sen贸n varios individuos de 谩caros fitoseidos 煤tiles, que regulan de xeito natural as poboaci贸ns dos fit贸fagos.

Areeiro alertou de que contin煤an outras incidencias nas plantas da vi帽a: plantas con s铆ntomas de alteraci贸ns de madeira, acios con golpe de sol e s铆ntomas de d茅ficit h铆drico.

Doutra banda, o aviso fitosanitario ref铆rese a outros cultivos como a maceira. As铆, advirte de que contin煤an increment谩ndose as colonias do pulg贸n lan铆xero nas plantas revisadas, e tam茅n esta semana se recibiu no centro unha mostra cunha elevad铆sima porcentaxe de individuos parasitados, a maior铆a con buracos de emerxencia do parasitoide. Amais, Areeiro apunta que xa 茅 un bo momento para instalar as bandas de cart贸n ondulado arredor dos troncos para que as eirugas de cydia pomonella vaian cara elas. Estas bandas deben quedar nas plantas ata o outono e despois hai que retiralas e a s煤a finalidade 茅 reducir as poboaci贸ns para a pr贸xima campa帽a.

As铆 mesmo, apunta que coa froita en fase de maduraci贸n, hai danos (por paxaros, pola avespa asi谩tica…) que est谩n facendo que as maz谩s empecen a podrecer. Tam茅n se observou nesta semana un macho de Drosophila suzukii (mosca que pon os ovos en moitas froitas e cuxas larvas se alimentan da polpa) nunha maz谩, polo que o persoal de Areeiro recomenda eliminar tanto a froita con podremias na 谩rbore como a do solo, que tam茅n 茅 xa frecuente.

No que respecta aos c铆tricos, Areeiro sinala que nos controlados diminu铆u a presenza da psila africana. Non obstante, nesta semana recib铆ronse numerosas consultas sobre esta praga, cuxas poboaci贸ns poden reducirse eliminando os gromos tenros, colocando trampas engomadas amarelas na zona das 谩rbores e, se as铆 non se consigue frear o avance da praga, tratando con aceite de parafina 54,6% ou deltametrin 1,5 e 2,5%. 脡 importante destacar que nas follas ben desenvolvidas (xa grosas) os s铆ntomas permanecen pero xa non hai formas vivas nelas. No caso da nogueira, o aviso ref铆rese a que xa se produciron capturas de rhagoletis completa,, o cal sup贸n un adianto de d煤as semanas en relaci贸n aos anos anteriores (desde o 2017). Este insecto 茅 t铆pico da casca verde da noz, que podrece e seca, e que dimin煤e a calidade das noces as铆 como a cantidade, porque ataques temper谩s fan caer os froitos que se est谩n a formar. En Espa帽a xa hai dispo帽ibles feromonas para detectar a presenza desta especie, o cal xa reduce as poboaci贸ns, pero 茅 moi importante retirar os froitos que caian prematuramente no solo para evitar que as larvas se enterren para poder transformarse en novos adultos.

Doutra banda, no que se refire ao buxo, non se atoparon eirugas da Cydalima perspectalis (bolboreta do buxo) nas sebes e plantas illadas visitadas e, de feito, est谩n amosando certa brotaci贸n, mesmo plantas abandonadas seriamente afectadas pola praga. E, no caso do pi帽eiro, captur谩ronse machos de procesionaria nas trampas de feromona instaladas en dous xard铆ns.