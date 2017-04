Arévalo solicita á Deputación que acometa a humanización da estrada provincial Puxeiros-Mos

162 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, reuniuse esta mañá na Deputación de Pontevedra co deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, para abordar a humanización da estrada provincial Puxeiros-Mos. Respecto desta xuntanza a rexedora local mosense lamentou que “volvín sair sen saber se van a realizar a obra ou non, e xa é a terceira vez que me entrevisto co goberno provincial sobre este tema”.

Considera Arévalo que “o Concello de Mos fixo o seu tarballo, asumiu a redacción dos proxectos de obra e remitímosllos á Deputación fai xa varios meses; e agora pedimos que a administración provincial se poña a traballar nesta estrada”, solicitou a alcaldesa, quen destaca a perigosidade e falla de mantemento deste vial que precisa da acometida inminente desta humanización.

Nidia Arévalo lembrou tamén que no Pleno do mes de decembro de 2016 o BNG de Mos presentou unha moción, que finalmente se votou como conxunta de toda a Corporación Municipal e aprobouse por unanimidade, na que se instaba á Deputación de Pontevedra a humanizar a estrada provincial Puxeiros-Mos.

A rexedora local mosense salientou en xeral a falla de mantemento das estradas provinciais ao seu paso por Mos e o perigo que implican tanto para condutores coma para peóns, así como a deficiencia dos labores de limpeza viaria nas mesmas. Destaca Arévalo respecto da limpeza viaria que “na estrada Puxeiros-Peinador a maleza cubre as beirarrúas, que xa non se ven”, e lembra o caso da ausencia de sinalización horizontal na estrada Puxeiros-Peinador, onde xa foi atropelada unha muller nun paso de peóns despintado en Puxeiros.

“Pídolle encarecidamente á Deputación que actúe canto antes nas estradas provinciais, porque lembremos que as estradas son infraestruturas que se cobran vidas, de ahí a importancia de mantelas nas máis óptimas condicións posibles”, insistiu.

A alcaldesa de Mos concluiu as súas declaracións a este respecto solicitando a Uxío Benítez, á presidenta Carmela Silva, e ao resto do goberno provincial a que “se impliquen na realidade dos Concellos e das estradas provinciais que pasan por eles e que, para elo, confirmen se van a acometer a humanización da estrada Puxeiros-Mos”, rematou Arévalo.





