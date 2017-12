Arranca a elaboración da estratexia de cooperación intelixente para o Río Miño transfronteirizo

Connect on Linked in

A elaboración da Estratexia de Cooperación Intelixente para o Río Miño Transfronteirizo está xa en marcha. Este xoves finalizarán as primeiras xuntanzas de traballo entre a equipa técnica redactora e os alcaldes dos concellos galegos e portugueses do Minho que participan no programa europeo e, ademais, xa está previsto que no primeiro trimestre de 2018 se celebre o Primeiro Foro Transfronteirizo con científicos das seis universidades da Eurorrexión para presentar unha análise-diagnose sobre as necesidades e potencialidades do territorio.

As xuntanzas entre municipios veciños da ‘raia’ (Tomiño-Cerveira, Tui-Valença, As Neves-Salvaterra-Monçao, A Guarda-O Rosal-Caminha e Arbo-Crecente-Melgaço) comezaron a principios deste mes. Celebráronse cinco encontros aos que acudiron os máximos responsables municipais para discutir os aspectos máis sobranceiros da cooperación entre vilas limítrofes e as estratexias conxuntas que deben articularse co fin de que a cooperación se converta nun motor de desenvolvemento do territorio do Miño Transfronteirizo. Só queda un encontro por realizar, que será o deste xoves en Melgaço entre representantes desta cámara portuguesa e dos municipios de Arbo e Crecente.

Por outra banda, no primeiro trimestre do ano entrante realizarase o Primeiro Foro Transfronterizo do Río Miño, onde a equipa técnica, formada por científicos cinco das seis das universidades da Eurorexión (Vigo, Porto, Santiago de Compostela, Minho e A Coruña) coordenados polo Centro de Estudos Eurorexionais (CEER) presentará a análise-diagnóstico sobre o territorio do Miño Transfronterizo.

Unha vez se finalice a Estratexia de Cooperación Intelixente para o Miño será a primeira vez que este territorio conxunto galego e portugués conte cun estudo en profundidade das súas fortalezas, debilidades e complementariedades con vistas ao deseño de desenvolvemento estratéxico que permita poñer en valor os seus recursos comúns a través da cooperación transfronteiriza.

A Estratexia de Cooperación Intelixente pretende ser un programa de actuación para as vindeiras décadas orientada cara un novo marco financeiro europeo ‘post-2020’ impulsada pola Deputación de Pontevecra no territorio do Miño pontevedrés e pola Comunidade Intermunicipal Do Alto Minho portugués (CIM Alto Minho) a través da Agrupación de Cooperación Territorial Río Miño (AECT) que está en proceso de constitución.

Ambas iniciativas, a creación da AECT e da Estratexia, foron acordadas pola Deputación e a CIM Alto o pasado na Declaración de Tui, onde se acordou un marco de colaboración permanente entre ambas entidades locais de Galiza e Portugal para a fronteira común definida polo Río Miño. As iniciativas de cooperación gozan dun 75% de financiamento dos fondos europeos do INTERREG V-A / POCTEP.

Que é a estratexia do Rio Miño transfronteirizo?

A Estratexia do Río Miño Transfronteirizo pretende ser un d- desenvolver uma agenda estratégica numa lógica de documento orientador das politicasocumento de orientación das políticas públicas depúblicas de financiamento desta região transfronteiriça; financiamento da área transfronteiriza orientado e integrado nunha perspectiva de valoración económica e sustentável dos recursos, tendo como elo agregador a zona fronteiriça do rio Minho;e uso económico e sustentable dos recursos do río internacional. Trátase dun – apoiar e garantir o macro enquadramento e apoiar à preparação de candidaturas aos distintosinstrumento para apoiar a preparación de solicitudes candidatas a instrumentos de financiamento orientados às regiões de fronteira;financiamentos para rexións fronteirizas e identifica proxectos ‘áncora’ de desenvolvemento do territorio, desenvolve un plan de acción e implementa un proceso capaz de involucrar a actores públicos e privados (axentes económicos e sociais presentes no territorio).