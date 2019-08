Arrancan as accións formativas de “Conectadas 2019” para promover a participación e empoderamento de 4.000 mulleres de 53 Concellos da provincia

Connect on Linked in

O programa “Conectadas 2019” arranca esta fin de semana para promover a participación e empoderamento de 4.000 mulleres de 53 concellos da provincia mediante a formación. Máis polo miúdo o pistoletazo de saída terá lugar este venres na Lama ás 16.00 horas e continuará o sábado en Pontevedra e o domingo en Vigo. En total, participarán nestas tres primeiras accións formativas preto de 60 mulleres.

Un grupo de 17 mulleres da Asociación de Mulleres Rurais A Pícara da Lama comezará o venres unha formación sobre “Artesanía en Coiro”. O curso terá lugar os venres en horario de 16 a 19 horas no Borralleiro nº13 da Lama e rematará o 16 de novembro. Pola súa banda, 17 mulleres da Asociación de Vecinos Outeiro do Castro de Pontevedra comezará o sábado unha formación sobre “Xardinería”. Neste caso, o curso terá lugar os sábados no Centro Social de Verducido entre as 9 a 13 horas e rematará o 26 de outubro. Finalmente o domingo serán 23 as mulleres da Asociación de Vecinos Novo Vigo as que comecen a súa formación sobre “Sendeirismo”. O curso terá lugar todos os domingos ata o 22 de decembro en horario de 10.30 a 13.30 na Rúa As Teixugeiras, 11 de Vigo.

Este ano participarán no programa “Conectadas” 260 entidades de 53 concellos da provincia. Máis polo miúdo, as actividades máis solicitadas son as de pilates, ximnasia de mantemento, cociña e alimentación, hábitos saudables, risoterapia, alfabetización dixital II (internet e correo electrónico), ioga, artesanía en coiro, conservación de alimentos, conservas artesanais, iniciación a costura, teatro, iniciación ao patchwork ou horta ecolóxica, entre outros. Todas as accións formativas inclúen, de forma transversal nos seus contidos, o tratamento da igualdade efectiva entre homes e mulleres. Ademais, impartirase un módulo obrigatorio de sensibilización na igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. En cada un dos obradoiros, que terán unha duración mínima de 35 horas, poderán participar un mínimo de 15 persoas.

“Conectadas 2019” trátase dun programa provincial que pon o acento na formación, desenvolvendo cursos e obradoiros sobre distintas cuestións para apoderar ás mulleres e dotalas das ferramentas necesarias para construír unha sociedade igualitaria. Amais, esta iniciativa tamén busca favorecer as relacións interpersoais e intercambio de experiencias, contribuír a mellorar a súa empregabilidade e o seu mantemento no mercado de traballo, así como reducir a brecha dixital. Este programa está dirixido a asociacións, federacións e fundacións sen ánimo de lucro que teñan como obxectivo e ámbito de actuación a promoción das mulleres, o seu desenvolvemento e actuación, o empoderamento feminino e a consecución da igualdade de mulleres e homes.