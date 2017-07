Arrancan os concertos en Castrelos coa actuación de La Oreja de Van Gogh

Print This Post

Na noite deste vernes, ás 23 horas, terá lugar o concerto de La Oreja de Van Gogh, a primeira das actuacións musicais programadas polo Concello de Vigo no auditorio ao aire libre de Castrelos, tal e como apuntou Abel Caballero.

Despois do concerto desta noite do grupo vasco, o próximo 20 de xullo chegará a Castrelos The Pretenders, o 25 de xullo será o turno de Miguel Bosé, dous días máis tarde Carlos Vives, o 29 de xullo a Coral Casablanca e concluirán os grandes concertos de verán neste emblemático auditorio con Crystal Fighters, o 3 de agosto.

Abel Caballero recordou que as festas de verán tamén traerán o espectáculo MITIC -o 28 de xullo na Porta do Sol- e a actuación de Morat, o 24 de xullo no Auditorio Mar de Vigo.