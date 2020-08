Arreiro segue a constatar o bo estado das viñas debido as condicións limatolóxicas

A Estaci贸n Fitopatol贸xica Areeiro, centro dependente da Deputaci贸n de Pontevedra, v茅n de lanzar un novo aviso fitosanitario no que volve constatar o bo estado xeral das vi帽as e recomenda incrementar a vixilancia sobre a bolboreta do buxo. Areeiro destaca o avance da fenolox铆a das vi帽as, de feito que poden manterse as previsi贸ns de adianto da vendima. Neste senso, o persoal especialista subli帽a que moitas das grandes adegas xa estableceron os seus l铆mites para a 煤ltima intervenci贸n, e recomenda que, de ser necesario realizar un 煤ltimo tratamento nas vi帽as, haber谩 que decantarse por produtos cun prazo de seguridade m谩is curto que a data estimada de vendima.

No aviso, Areeiro advirte tam茅n que a铆nda que a situaci贸n das vi帽as 茅 boa, na 煤ltima semana atop谩ronse algunhas novas manchas de mildio nalg煤ns crecementos tenros, o que non suced铆a desde fac铆a tempo. Algunhas destas manchas eran moi incipientes e non presentaban esporulaci贸n, pero outras si a ti帽an. Tam茅n en d煤as vi帽as detectouse nova frutificaci贸n e zonas de avance nas manchas antigas. Por茅n, a s煤a presenza afectaba a poucos brotes e/ou poucas plantas. Coas previsi贸ns meteorol贸xicas para as pr贸ximas xornadas, non se espera que poida incrementarse o n煤mero de manchas pero Areeiro incide en que para evitar que as esporas do mildio se dispersen en caso de que chova, poden eliminarse os brotes afectados se as vi帽as son de reducidas dimensi贸ns.

No caso do o铆dio, o persoal de Areeiro sinala que nas vi帽as que ti帽an presenza do fungo, os acios que a铆nda non est谩n no 鈥減leno pintado鈥 contin煤an amosando grans infectados de novo polo pat贸xeno e tam茅n se observaron vi帽as con acios completamente afectados. Doutra banda, empeza a ser frecuente a presenza de micelio nos rebuscos e tam茅n nas follas dalgunhas plantas, en especial nos predios m谩is afectados e tam茅n nos que levan m谩is tempo sen tratamentos. O fungo tampouco pode danar ao acio en maduraci贸n, pero naquelas vi帽as m谩is afectadas Areeiro apunta que haber谩 que manter a vixilancia e eliminar, se 茅 viable, os acios m谩is gravemente danados.

No que respecta ao black-rot, Areeiro destaca que xa non hai risco de danos, mentres que no que atinxe 谩 botrite destaca que se finalmente os pr贸ximos d铆as hai precipitaci贸ns, haber谩 que estar pendentes da s煤a cont铆a e duraci贸n, sobre todo nas vi帽as de variedades m谩is sensibles e/ou naquelas con ataques mal controlados de o铆dio, cun n煤mero moderado de perforaci贸ns das avela铆帽as do acio ou con feridas de calquera outro tipo.

Doutra banda, Areeiro subli帽a que no caso das avela铆帽as do acio, nesta semana non se recolleron adultos nas trampas instaladas, pero se atoparon alg煤ns ovos (inviables, secos, na s煤a maior铆a) e tam茅n algunha que outra perforaci贸n nova na meirande parte dos predios revisados. De manterse as datas de vendima m谩is temper谩s, non se espera que haxa danos de consideraci贸n polas perforaci贸ns larvarias e, neste senso, o persoal da Estaci贸n destaca que s贸 haber谩 que estar pendentes ante un posible cambio de tendencia na climatolox铆a pola incidencia na botrite.

Tampouco se observaron variaci贸ns na presencia de cicadelidos. Nos recontos de ninfas tam茅n o n煤mero foi moi baixo, comprendido entre 1 e 4 por cada 100 follas. Pola s煤a banda, malia ter un n煤mero moi elevado de trampas nas zonas sensibles, non se recolleu a铆nda ning煤n exemplar de Scaphoideus titanus.

Doutra banda, Areeiro constatou tam茅n s铆ntomas de trips nalgunhas vi帽as da comarca do Saln茅s, pero o n煤mero de gromos afectados e a presenza de individuos neles non xustifica un tratamento. E se seguen atopando frecuentemente s铆ntomas de erinose, que non require tratamento.

O aviso tam茅n se refire a outras incidencias, como a existencia de s铆ntomas de alteraci贸ns de madeira nas plantas dalgunhas vi帽as, derivada do estr茅s causado pola climatolox铆a que leva rexistr谩ndose, e tam茅n de s铆ntomas propios do estr茅s en si mesmo como son os golpes de sol nos acios ou os s铆ntomas de seca, que est谩n a provocar xa nalg煤ns predios unha senescencia prematura das follas.

Amais, o aviso fitosanitario ref铆rese tam茅n a outras plantas e cultivos. O persoal da Estaci贸n recomenda incrementar a vixilancia sobre a bolboreta do buxo, xa que esta semana se detectou en Areeiro un adulto e a primeira posta. Nas plantas doutros lugares observouse tam茅n algunha cris谩lide.

No caso da maceira, sinala que a铆nda quedan algunhas formas sen parasitar nas colonias de pulg贸n lan铆xero, pero nas plantas controladas os niveis de parasitismo por Aphelinus mali

son moi elevados. As铆 mesmo, detectouse a presenza, nunhas plantas da variedade reineta, de s铆ntomas de ara帽a Tetranychus urticae. A铆nda que estes s铆ntomas eran iniciais, de seguir o tempo seco como prev茅 a maior铆a dos institutos meteorol贸xicos, poder谩n incrementarse as poboaci贸ns.

No que se refire aos c铆tricos, Areeiro constatou que segue sen haber apenas brotes novos pola psila africana nas plantas controladas, a铆nda que se seguen a recibir consultas acerca desta praga. Amais, nalgunhas plantas observ谩ronse pulg贸ns e outros chupadores, que a铆nda non ben empezan abrir as follas xa as ocupan.

Por 煤ltimo, no que respecta ao pi帽eiro, contin煤a o voo da praga da procesionaria e esta semana foi cando m谩is adultos se recolleron nas trampas.