Arrinca a II edición do Curso de Especialización en Electrónica de BorgWarner Vigo

O obxectivo do curso é responder as necesidades que derivan dos cambios que está a vivir o sector e asumir o reto de desenvolvemento de novos produtos cun compoñente eléctrico e electrónico cada vez maior. Trátase dunha experiencia levada a cabo pola empresa multinacional de compoñentes de automoción no seu afán por expandir o coñecemento do seu equipo de enxeñería en Vigo, na súa maioría de especialización mecánica.

O curso foi deseñado cunha duración de 250 horas e foi desenvolto en colaboración co actual equipo de electrónica de BorgWarner e o departamento de electrónica da Universidade de Vigo. Este ano o programa foi cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, dentro do obxectivo temático 8: promover a sustentabilidade e calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral.