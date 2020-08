Artículos para la escuela: las mejores ofertas en tiendas

Agosto es un mes especial para escolares y padres. Todavía queremos sentir el verano antes del final, pero es hora de prepararse para el nuevo año escolar: comprar papelería y mochilas, uniformes escolares y diarios. El fin del mes reúne ferias escolares de España, donde puede comprar todo lo que necesita (y un poco innecesario) para la escuela. Por eso, aquí están algunos consejos para los padres sobre cómo ahorrar dinero en compras.

Primeramente, vale la pena prestar atención a los supermercados Lidl y Carrefour. Las dos tiendas son muy famosas en España en los últimos años debido a sus precios más bajos y su amplia gama de artículos. Son las tiendas de descuentos constantes y muy agradables. Allí hay una maravillosa variedad de artículos escolares, desde cuadernos y bolígrafos hasta trajes especiales, que siempre parecen aparecer tal como los necesita. Y los supermercados grandes están contraatacando y bajando sus precios en un intento por competir.

Por eso comparar los precios mirando el catálogo de ofertas Carrefour es una idea perfecta para ver las mejores ofertas y ahorrar considerablemente.

¿Cuándo y dónde hacer compras para el año escolar?

La papelería se puede comprar en cualquier momento: antes del inicio del curso escolar y durante todo el mismo. Por lo tanto, no es necesario mecanografiar inmediatamente bolígrafos o cuadernos para todo el año, los que faltan se pueden comprar en el camino. Además, la papelería se puede comprar a granel en los mercados mayoristas y tiendas como Lidl o Carrefour.

Algunos aconsejan a los escolares que compren ropa en septiembre en Lidl o Carrefour, cuando los precios caen junto con la publicidad. Muchos padres compran ropa en sitios extranjeros: son más baratos allí, los descuentos y las rebajas están constantemente disponibles. Lo principal es prestar atención al tamaño, en muchos modelos se indica no solo en números o letras, sino también en centímetros (o pulgadas). No sea flojo, tome medidas y elija el indicador deseado. Otro matiz al comprar en Internet: el color de la foto no siempre se corresponde con su apariencia real. Si compra muchas cosas, por ejemplo, negocia con otros padres, puede obtener descuentos o bonificaciones adicionales en forma de envío gratuito.

¿Cómo ahorrar más?

Algunas cosas se pueden comprar de segunda mano. Aquí puede encontrar ropa económica y de alta calidad, especialmente si busca mucho. En muchos niños inquietos, la ropa parece arder: se desgasta rápidamente, se ensucia y se rasga. En tales casos, la segunda mano es realmente la salida. Lo principal es no tomar nada, sino elegir con cuidado, porque incluso allí puede tropezar con cosas buenas.

Bordado como opción universal. Si la escuela tiene reglas estrictas con respecto a la forma, el bordado se ahorrará. Por ejemplo, se puede usar para todos los eventos especiales: la primera y la última campaña, las vacaciones escolares.

Puede comprar todo para la escuela en ferias, descuentos y rebajas. Los grandes centros comerciales y de entretenimiento suelen realizar ferias temáticas antes de la temporada escolar y, además, entretienen a niños y adultos con diversas clases magistrales y programas interesantes. Comprar todo lo necesario para el año escolar y ahorrar es real, por eso busque los descuentos y podrá elegir lo mejor para sus niños sin gastar mucho.