Un artista e docente xordano afondará no campus no potencial terapéutico das artes plásticas

Amosar como a arte pode axudar a superar procesos traumáticos e a coñecerse mellor a un mesmo é o propósito principal do taller A arte como terapia (Art Therapy creative approaches), que a Facultade de Belas Artes promove os días 12 e 13 de marzo na Casa das Campás, un obradoiro con prazas limitadas e inscrición gratuíta, aberta non só ao alumnado deste centro senón a toda a cidadanía interesada. De impartilo encargarase Ghassam Abulaban, artista, profesor da Universidade de Xordania e poeta, que atesoura tamén unha ampla traxectoria como instrutor en procesos de arte terapia.

“O noso interese é que ademais do alumnado poidan participar outros colectivos da cidade, para os que podería ser moi interesante abrirse a este tipo de experiencias”, sinala o vicedecano de Relacións Internacionais de Belas Artes, Carlos Tejo, dun taller que se desenvolverá nas tardes do luns 12 e do martes 13 de marzo en horario de 16.30 a 19.30 horas, e no que a inscrición, ata completar aforo, deberá realizarse a través do correo electrónico carlos.tejo@uvigo.es. Nese senso, Tejo incide en que “non é preciso ser artista” para tomar parte nun obradoiro que se vai desenvolver en inglés e que “no que se van a utilizar medios artísticos como o debuxo e a pintura para tratar, primeiro, de coñecerse a un mesmo”. Nese senso Abulaban ten desenvolvido nos últimos anos múltiples talleres sobre o uso terapéutico das artes plásticas, tanto en Xordania como nos Estados Unidos, nos que achega ao alumnado “como abordar os problemas da xente a través da expresión artística”, algo que, como lembra, Tejo, vén formando parte de diferentes procesos terapéuticos “desde hai xa bastante tempo”.

Establecendo relacións coa Facultade de Artes de Amán

Pintor, poeta e crítico, Abulaban é membro das asociacións de artistas plásticos e de escritores de Xordania e ten protagonizado preto dunha vintena de exposicións individuais no seu país natal, ás que suma ás desenvolvidas na Mark Gallery e no Attleboro Museum, no estado norteamericano de Massachusetts, nos anos 2001 e 2002, xunto coa presenza da súa obra en diferentes exposicións colectivas de carácter internacional e en coleccións privadas de Francia, Alemaña, Italia, España, Estados Unidos ou Exipto. Profesor da Universidade de Xordania desde 2006, Abulaban será un dos tres representantes da Facultade de Artes de Amán que nesas xornadas visiten o campus no marco das actividades do Consorcio Cartes, un proxecto inserido na acción KA107 do programa Erasmus+, do que forman parte 17 facultades e escolas de arte españolas, quen ten como obxectivo fomentar a mobilidade de estudantes entre países non participantes no programa comunitario. Así mesmo, ademais deste taller, Abulabam impartirá tamén unha conferencia sobre pintura contemporánea en Oriente Medio o xoves 15 de marzo, na Facultade de Belas Artes.