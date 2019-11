ARVI lanza o Concurso Público para seleccionar a empresa que dirixirá e producirá a cuarta edición do Festival Vigo SeaFest

A Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo acaba de abrir un concurso público para a contratación da cuarta edición do seu “Festival ARVI do Peixe, Vigo SeaFest”, que en 2020 celebrarase novamente nos Xardíns de Elduayen, durante os días 9, 10, 11 e 12 de xullo.

O “Festival ARVI do Peixe, Vigo SeaFest” é unha celebración anual que conecta a diversión na nosa cidade coa súa actividade económica máis emblemática, a pesca. Hoxe en día converteuse nunha cita de referencia no ámbito gastronómico, que promociona os produtos das nosas frotas pesqueiras e que reúne a máis de 120.000 persoas na área dos xardíns de Elduayen.

O “Vigo SeaFest” veuse celebrando con éxito nas súas tres edicións anteriores ao conxugar a cociña de autor co peixe que capturan as frotas da Cooperativa como alimento estrela, con música, actividades náuticas, talleres infantís, xunto con diversas presentacións e showcookings, desde o ronqueo do atún á preparación dun bo café.

