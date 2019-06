As algas Gelidium, os bosques submarinos da costa cantábrica, en estado vulnerable

Connect on Linked in

O grupo de algas do xénero Gelidium atópase presente no norte da península ibérica e nalgúns puntos do Mediterráneo occidental, aínda que se desenvolve con maior abundancia nas augas do Cantábrico. Tal é a abundancia destes exemplares nesta contorna, que se lles asignou nomes comúns que varían segundo a comunidade. Por exemplo, en Cantabria coñécese como ‘a caloca’ e en Asturias como ‘o ocle’.

As da zona do Cantábrico forman extensas praderías a unha profundidade variable de entre tres e vinte metros, dependendo da especie. Estas praderías poden ser colonizadas por determinados organismos mariños, que poden usalas con distinto fin como refuxio, protección ou alimentación. Ao longo do ano, as algas desprendidas, maioritariamente por efecto dos temporais, vanse acumulando ao longo das costas formando grandes extensións ( arribazones) que alcanzan decenas de metros de lonxitude.

Desde que os xaponeses descubrisen as súas propiedades gelificantes para a alimentación no século XVII, o seu uso estendeuse por todo o mundo, empregándose actualmente como espesante vexetal (E-406). Ademais, utilízase na industria biomédica e biotecnolóxica, sendo empregado para as placas de cultivo a nivel mundial.

Debido á importancia destas algas no mercado para extraer agar- agar (o polisacárido que outorga a consistencia gelatinosa), no norte de España, a extracción de Gelidium é de longa tradición en Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi.

A explotación realízase de dúas maneiras: recolección directa de arribazón que se acumula nas costas, a man e con tractores; e arranque directo das praderías por mergullo desde embarcacións. A polémica xorde da autorización da extracción directa por arranque que entra en competencia coa recollida do arribazón, que viña facendo desde hai moitos anos.

Estas actividades levan a cabo a pesar da falta de estudos científicos continuados no tempo, e tendo mencións nos poucos estudos realizados sobre o retroceso claro das praderías. Como consecuencia, o traballo das familias tradicionais vese mermado ao non chegar ás praias todo o arribazón que chegaba antes e ao destruír a biodiversidade asociada. Aínda por riba, favorece a proliferación de especies invasoras no substrato rochoso que queda pelado tras o arranque de Gelidium.

En Euskadi decidiuse prohibir a extracción por arranque directo ante a escaseza do recurso, aínda que si se permite a explotación de arribazón. En Asturias e Cantabria, a pesar de haber normativas de regulación, limitando a extracción de xullo a setembro, as polémicas dispáranse cada ano nalgunhas localidades.

Ademais das discrepancias administrativas, existe unha actividade ilegal relativamente importante, xa que esta alga cotízase a bo prezo actualmente no mercado: de media, véndese entre 0.10-0.15 céntimos/quilo a húmida e entre 1.00 e 2.00 euros/quilo a seca, dependendo do ano.

Ecoloxistas en Acción declarou que é necesario un seguimento máis continuado e rigoroso da situación das praderías, xa que predomina a desinformación respecto diso. Segundo Clara Megías, portavoz da organización ecoloxista, “é necesario protexer este ecosistema polos seus valores intrínsecos como a gran biodiversidade que achegan, pero tamén por ser unhas zonas moi importantes de alevinaje, e por tanto, moi beneficiosas para outras actividades como a pesca”.

Doutra banda, a pesar de haber distintas normativas de regulación que limita a extracción do fondo, Ecoloxistas en Acción solicitou que se realice un maior control sobre a extracción ilegal. Tamén que se conciencie a pescadores e recolectores da importancia de respectar o tempo de arranque, e mesmo de poñer límites máis restritivos. O obxectivo: que se poida rexenerar naturalmente o espazo habitado polas diferentes especies de Gelidium, que de media viven entre tres e catro anos.