As áreas costeiras perturbadas pola acción humana son menos resistentes á invasión da unlla de gato

A unlla de gato,聽Carpobrotus edulis, 茅 unha das principais ameazas para a conservaci贸n da biodiversidade vexetal da costa galega. Presente en case todos os h谩bitats dunares da comunidade, esta especie invasora compite coas plantas aut贸ctonas e produce importantes impactos nos ecosistemas que invade, xa que modifica o PH, a humidade e os nutrientes do solo, reduce o movemento da area e compite coas especies nativas polos recursos. Para poder frear a s煤a expansi贸n 茅 preciso co帽ecer os factores que facilitan o seu avance, aspecto no que se centra a tese de doutoramento de Yaiza Lechuga, investigadora do grupo de Ecofisiolox铆a Vexetal da Universidade de Vigo, baixo da direcci贸n dos profesores Ana Novoa e Luis Gonz谩lez.

Co t铆tulo聽Que no te den gato por flor, a cient铆fica analiza como esta especie, orixinaria de Sud谩frica, avanza polos complexos dunares galegos e os impactos que produce. Lechuga lembra que estes ecosistemas te帽en un alto valor ecol贸xico, xa que est谩n expostos a condici贸ns ambientais extremas, como a presenza de sal, alta insolaci贸n, baixa cantidade de nutrientes, acci贸n do vento, baixa capacidade de retenci贸n de auga, movementos de area, etc. e, debido a estas caracter铆sticas, 鈥減resentan unha gran diversidade de especies adaptadas a estes factores鈥. Pero con todo, e a pesar do seu alto valor socioecon贸mico e ambiental, as dunas costeiras est谩n fortemente ameazadas, entre outras factores, polas invasi贸ns biol贸xicas como as do聽Carpobotus edulis.

Factores que facilitan a invasi贸n da unlla de gato

Yaiza Lechuga centrou a s煤a investigaci贸n en estudar os factores que facilitan a invasi贸n da unlla de gato e os seus impactos na costa galega. Para facelo, explica, 鈥渁bordamos diferentes aspectos que infl煤en no seu proceso de invasi贸n, como o seu crecemento a trav茅s de clons, a urbanizaci贸n das zonas costeiras, o proceso de descomposici贸n das s煤as follas ou a s煤a capacidade para ocupar o mesmo nicho que as especies de plantas nativas da costa galega鈥. Para isto realiz谩ronse unha serie de experimentos en campo, invernadoiro e laboratorio 鈥渜ue nos axudaron a dar respostas a estas preguntas鈥. No que se refire aos聽resultados, conseguiron demostrar que as 谩reas costeiras perturbadas pola acci贸n humana, como as zonas urbanas, son menos resistentes 谩 invasi贸n da unlla de gato que as 谩reas naturais. Outro achado do estudo 茅 que o crecemento da unlla de gato a trav茅s de clons perm铆telle 鈥渃recer e ocupar rapidamente novos ambientes, incluso aqueles con baixa cantidade de auga ou nutrientes no solo鈥. Ademais, engade a investigadora, os solos de dunas costeiras son pobres en nutrientes, polo que a descomposici贸n das follas da unlla de gato nestas zonas sup贸n un importante aumento de nutrientes e de actividade microbiana no solo, 鈥渙 que pode facilitar o establecemento de especies ruderais ou invasoras鈥. Outro dos achados da investigaci贸n 茅 que na costa galega, a distribuci贸n desta especie depende, principalmente, das condici贸ns clim谩ticas.

En resumo, remarca Yaiza Lechuga, a unlla de gato comparte nicho coas especies de plantas end茅micas que est谩n en estado vulnerable ou en perigo de extinci贸n, polo que esta 茅 鈥渦nha grande ameaza para a conservaci贸n da biodiversidade vexetal na costa galega鈥.

Experimentos

Para chegar a estas conclusi贸ns, a investigadora Yaiza Lechuga puxo en marcha experimentos en campo, invernadoiro e laboratorio. As铆, para 鈥渆ntender mellor a integraci贸n fisiol贸xica achegada polo crecemento a trav茅s de clons, realizouse un experimento en invernadoiro, onde fragmentos da unlla de gato estaban baixo o estr茅s causado pola falta de auga鈥. Por outra banda, tam茅n se compararon as caracter铆stica das praias urbanas e das naturais, centr谩ndose na existencia ou non de paseos, bares, aparcadoiros, grande afluencia de persoas no ver谩n, etc. en zonas invadidas ou non invadidas por unlla de gato. Analiz谩ronse diferentes 鈥減ar谩metros f铆sico-qu铆micos do solo e como estes par谩metros afectan 谩 xerminaci贸n e crecemento temper谩 da propia especie invasora e de d煤as especies nativas鈥.

Outro dos experimentos de campo realizado centrouse en comprobar a variaci贸n nos par谩metros f铆sico-qu铆micos das follas da unlla de gato e do subsolo de duna durante o proceso de descomposici贸n do material vexetal desta especie en zonas non invadidas e invadidas. Por 煤ltimo, sinala a investigadora, outro experimento permitiu comprobar que caracter铆sticas ed谩ficas, clim谩ticas e urbanas infl煤en na distribuci贸n desta planta na costa galega e se comparte nicho coas especies vexetais nativas desta zona.