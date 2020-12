As axudas de emerxencia suben nun 22% respecto a 2020 e non terán límite orzamentario

A Xunta de Goberno deu luz verde ás bases da convocatoria do “Programa contra desafiuzamentos e emerxencia social para o ano 2021”, cun importe de 1.125.000 o que supón un incremento de 200.000 euros respecto a 2020 (un 22%). En todo caso, tal e como vén repetindo o rexedor nos últimos meses, trátase dunha partida que non ten límite orzamentario e as achegas estarán operativas xa desde o 1 de xaneiro.

Segundo detallou o rexedor, este ano as bases recollen un incremento de cen euros nos máximos de subvención por conceptos de alugueiro e alimentación e de 50 euros, no caso dos alimentos. Respecto ás achegas do 2020, o 64% do total foi para alimentación básica e o 26% para aloxamento ou alugueiro. Con moita diferencia atópanse outros conceptos como o pago de subministros.

Ademais, o Concello financia comedores sociais na cidade por valor de 230.950 euros, un 21% máis que no exercicio de 2020. Sal de la Tierra: 10.000 euros; Comedor de la Esperanza: 54.750 euros; Vida Digna: 45.000 euros; AFAN: 55.000 euros; Banco de Alimentos: 83.000 euros; Fundación Santa Cruz: 57.000 euros e Misioneros del Silencio: 26.200 euros.