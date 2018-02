As brigadas de mantemento de estradas da deputación, en alerta por frío na provincia

Print This Post

A Deputación de Pontevedra vén de activar novamente o protocolo de actuación para as brigadas de mantemento da rede provincial de estradas pola alerta de frío. En concreto, o departamento provincial de Mobilidade comezou a aplicar o protocolo xa na tarde de onte, en previsión de baixada de temperaturas, e esparexeuse sal polo concello de A Cañiza e noutros concellos do centro, principalmente no municipio de A Lama, onde esta mañá había algúns problemas pola xeada.

Para as vindeiras horas, con previsións de nevadas e acumulación de máis de 4 centímetros de neve por riba dos 400 metros nos puntos máis interiores, as equipas están preparadas para actuar as 24 horas con toda a maquinaria específica xa instalada.

Para dar atención ás zonas nas que se producen máis incidencias a Deputación fixo tamén aprovisionamento de novas partidas de sal para abastecer aos parques da provincia. No de Lalín están a disposición 20 toneladas, outras 18 toneladas en Ponteareas, outras 10 en Pontevedra e outras en Gondomar, que se suman ás que aínda restaban do anterior subministro.

Hai que lembrar que o protocolo por frío e neve actívase de xeito automático sempre que existe unha previsión de baixada das temperaturas. Os percorridos preventivos das brigadas de mantemento e as actuacións por urxencia están estandarizados e os avisos de incidencias derívanse dende o 112 ao servizo de Vixilancia provincial, que traslada o aviso ás brigadas da zona correspondente a calquera hora do día. Tamén se reciben chamadas de representantes municipais, policías locais e incluso veciños afectados, que se unen ás incidencias detectadas polos propios servizos provinciais.