As candidatas da Marea de Vigo comprométense a levar o feminismo á política municipal e facer partícipes ás mulleres para que as políticas do Concello sexan “de todas e para todas”

As candidatas da Marea de Vigo a formar parte do vindeiro Pleno da cidade expresaron nun video difundido hoxe como é a cidade que queren e os seus obxectivos para levar o feminismo á política municipal e garantir a participación das mulleres na toma de decisións.

A candidata número dous da formación, Oriana Méndez, comprometeuse a “promover a facer efectiva a participación das mulleres no deseño de políticas de igualdade e contra as violencias de xénero que nos afectan directamente”. Méndez advertiu que “só coa participación de todas as mulleres, independentemente do barrio no que vivan, dos cartos que posúan ou da cor da súa pel, poderemos contruir un Concello de Vigo de todas e para todas”.

Estela Miller, que ocupa o número catro da candidatura, sinala que “queremos unha cidade libre de trata” e por iso “apostamos pola aplicación de políticas abolicionistas da prostitución no noso Concello”.

O vídeo comeza cunha intervención da deputada de Unidas Podemos no Parlamento de Galicia Paula Quinteiro, que reivindicou que “o feminismo estea no centro de todas as políticas que se leven adiante no Concello de Vigo”.

Iria Sotelo, pola súa banda, expresa a demanda das mulleres da Marea de Vigo de “unha cidade segura, adaptada e respectuosa coas mulleres, comprometida en combater as violencias machistas”. Maribel González refírese no vídeo á necesidade de que as mulleres “teñamos a nosa voz, tanto no ámbito laboral creativo como no personal” sen deixarnos “silenciar por esta sociedade patriarcal”.

As mulleres da Marea de Vigo, segundo a candidata Catuxa López, “queremos unha cidade xusta, feliz, sustentable e coidadora” e por iso “reivindicámonos hoxe máis que nunca, feministas, porque temos dereito á política, á cidade e ao planeta”. Noemí Silva dí que “queremos tecer redes de mulleres diversas no cultural, no funcional, no afectivo sexual, mulleres migrantes, racializadas ou do colectivo LGTBIQ” para “ter espazos de encontro e diálogo entre todas as voces”.

A conciliación laboral e familiar é outra das necesidades expresadas polas mulleres da Marea de Vigo na voz da candidata Tania Martínez. Alexandra Garrido engadiu que “tamén pola noite queremos unha cidade libre e

segura”.