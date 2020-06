As cidades analizan co ministro Escrivá o papel das entidades locais na xestión do Ingreso Mínimo Vital

O alcalde de Vigo e presidente da FEMP, Abel Caballero, xunto aos vicepresidentes da Federación e unha vintena de concellos, manterá unha reunión este mércores sobre o Ingreso Mínimo Vital co ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, José Luis Escrivá, mediante videoconferencia. No encontro abordaranse as cuestións de interese sobre a xestión do IMV, tres días despois da súa entrada en vigor.

Serán un total de 23 alcaldes e alcaldesas, entre os que se atopan os das cidades máis poboadas e os daqueles municipios que contan con maior número de beneficiarios potenciais do Ingreso Mínimo Vital.

Ademais de Caballero e os vicepresidentes da FEMP, o alcalde de Estepona e a alcaldesa de Toledo, participarán na reunión o alcalde de Madrid e a alcaldesa de Barcelona, así como outros membros dos órganos de goberno e redes da FEMP, como son os alcaldes e alcaldesas de Alacante, Almería, Córdoba, Elxe, Xixón, Selecta, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valladolid e Zaragoza. Intervirán, igualmente, as alcaldesas de Santa Cruz de Tenerife e Jerez de la Frontera, e os alcaldes de Málaga e Valencia, e, en calidade de invitadas, as alcaldesas da Coruña e L’Hospitalet de Llobregat.

Segundo anotou en rolda de prensa, Abel Caballero prevé trasladar ao ministro Escrivá e ao resto de alcaldes a experiencia do concello vigués na atención, asesoramento e tramitación do Ingreso Mínimo Vital, iniciada este mesmo luns. O alcalde detallou que, nestes primeiros catro días, pasaron polas oficinas de Praza do Rei unhas 3.250 personas.