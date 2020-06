As cidades reclaman o recoñecemento legal dos custos de tramitación do Ingreso Mínimo Vital

O Ingreso Mínimo Vital (IMV) vaise cursar no Parlamento como proxecto de lei, segundo confirmou onte o ministro Escrivá a unha vintena de alcaldes. A FEMP, presidida polo rexedor vigués, solicitou ao executivo central que a futura norma recoñeza o custo que ten para as entidades locais a tramitación de adhesións desta nova prestación. Abel Caballero avanzou que proporá na próxima Xunta de Goberno da Federación a elaboración dunha emenda que recoñeza este custo.

O alcalde vigués tamén se referiu este xoves aos contidos do convenio a subscribir polo Ministerio, a través do INSS, coas entidades locais para participar na xestión do Ingreso Mínimo Vital. Respecto diso, subliñou que, aínda que este convenio atópase moi avanzado, sería conveniente “que aparecese na lei, que non fóra só un acordo establecido de forma directa co Goberno de España”.

Así mesmo, o Presidente da FEMP lembrou que a Federación xa presentou no seu momento o documento Pilares Locais para a Reactivación Económica e Social da Administración Local, no que quedaba recollida a posición das urbes en diversos ámbitos e no que xa se precisaba a demanda dun fondo para dar cobertura aos gastos que a xestión do IMV podería ocasionar ás Entidades Locais.

Agora, tanto para o ministro Escrivá como para o presidente da FEMP, a tramitación parlamentaria do IMV como proxecto de lei abre a porta para incorporar melloras na xestión do Ingreso e tamén a consolidar a través de emendas, as demandas locais.

Na reunión telemática interviñeron alcaldes e representantes dos concellos de Madrid, Barcelona, Alacante, Almería, Córdoba, Elxe, Xixón, Selecta, Xerez da Fronteira, Málaga Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, A Coruña e L’Hospitalet de Llobregat.

4.000 persoas en Vigo

En declaracións aos medios este venres, o alcalde revelou que unhas 4.000 persoas foron atendidas presencialmente polo Concello de Vigo en relación ao Ingreso Mínimo Vital, ao longo desta semana, nas cinco primeiras xornadas hábiles para a súa tramitación. Explicou Caballero que o ministro Escrivá informou onte xoves de que unhas 223.000 persoas solicitaron esta prestación por vía telemática en toda España.