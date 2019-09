As deputadas galegas de Cs preguntan no Congreso polos efectos dun Brexit sen acordo sobre a frota pesqueira galega

As deputadas galegas de Cidadáns, Beatriz Pino e María Vilas, rexistraron unha batería de preguntas no Congreso dos Deputados sobre os efectos dun Brexit sen acordo sobre a frota pesqueira en Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco. Trátase dunha iniciativa conxunta dos deputados de Cs de Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco.

