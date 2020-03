As Entidades Locais serán correa de transmisión da ciencia e a innovación

O Presidente da FEMP, Abel Caballero, e o Ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque, mantiveron hoxe unha reunión para sentar as bases dunha cooperación que poña a ciencia e a innovación ao servizo e ao alcance da cidadanía. Esta alianza parte con tres grandes obxectivos, anunciaron: fomentar as vocacións científicas, especialmente as femininas; impulsar a Compra Pública de Innovación e levar as accións do Ministerio ao territorio.

Ao termo desta reunión, o Presidente da FEMP celebrou a “receptividade” de Ministro e sinalou que “o feito de que se celebre esta reunión, que fai catro anos non tivo lugar, é unha mostra da potencial cooperación que existe”. E é que, destacou Caballero, “non vimos pedir diñeiro, vimos traballar conxuntamente”.

Neste sentido, o Presidente da FEMP sinalou que desde as Entidades Locais existe o compromiso de impulsar as vocacións científicas, especialmente as femininas. Por iso, anunciou o Ministro, retomarase un convenio para elaborar materiais divulgativos para educación primaria e secundaria que poderán ser aproveitados e distribuídos polas Entidades Locais. O obxectivo, destacou Caballero, é que todos os mozos poidan coñecer todas as opcións, que non se perda o talento por falta de información.

Outro dos puntos que se destacaron na reunión é a Compra Pública de Innovación. Nesta liña, o Ministro recoñeceu que os Gobernos Locais son esenciais para recoñecer en que aspectos a innovación “é máis necesaria, máis útil” e a que é capaz de poñela ao servizo dos cidadáns. Ademais, Pedro Duque salientou en que as Entidades Locais son o motor para dinamizar a innovación nas pequenas e medianas empresas grazas á súa proximidade.

O Presidente da FEMP lembrou que as Entidades Locais son a vía para que as estratexias do Ministerio tradúzanse en medidas concretas e para levar a Ministerio as necesidades que teñen os territorios. Neste sentido, Caballero puxo de manifesto a disposición da Federación Española de Municipios e Provincias de traballar por unha Ciencia e unha Innovación ao servizo e ao alcance da cidadanía española.

Caballero, finalmente, cualificou ao Ministerio de Ciencia e Innovación como “o ministerio do futuro” e puxo á súa disposición ás Entidades Locais como pancas de transmisión divulgativa. O obxectivo, engadiu o Ministro Pedro Duque, é levar a ciencia e a innovación “ao cidadán, para o cidadán”.