As familias Bóveda, Caamaño e Paz formalizan formalizaron hoxe as súas querelas individuais contra o franquismo ante o consulado arxentino en Vigo

As familias de Alexandre Bóveda, Amancio Caamaño e Ramiro Paz presentaron formalmente hoxe luns na sede do Consulado de Arxentina en Vigo as súas querelas individuais ante a xustiza arxentina por ‘crimes do franquismo’. Reclamarán que sexa a xustiza a que poña a verdade enriba da mesa sobre os asasinatos acontecidos na Caeira (Pontevedra) no 1936, que se revoguen as súas condenas e sancionen os seus axustizamentos.

Este acto supón o colofón dun proceso iniciado o 16 de novembro de 2019 no acto público que tivo lugar na Deputación de Pontevedra, cando as familias anunciaron a súa intención de adherirse á querela Arxentina. Comezou entón un traballoso proceso de recompilación de documentación, bibliografía e información a fin de explicar e contextualizar o obxecto da querela: pedir xustiza para Alexandre Bóveda, Amancio Caamaño e Ramiro Paz, asasinados tras o golpe de Estado de 1936 polo seu fondo compromiso cos valores democráticos e republicanos e a defensa do país.

Este proceso, imprescindíbel para a preparación da querela, contou co asesoramento de CeaQua e coa axuda da Iniciativa Galega pola Memoria e de Histagra, e correu a cargo da Comisión de Dereitos Humanos do Grupo de Avogados Novos de Vigo –de xeito totalmente desinteresado–, demorándose a súa presentación máis do previsto por mor da crise sanitaria. Así mesmo, as familias contaron co respaldo da Deputación de Pontevedra, a través do seu Departamento de Memoria Histórica dirixido pola nacionalista, María Ortega, que o vindeiro luns acompañará tamén ás familias ao consulado.

Querelaranse formalmente Amalia Bóveda Álvarez e Valentín García Bóveda, filla e neto de Alexandre Bóveda, fusilado no monte da Caeira o 17 de agosto de 1936; Begoña Caamaño Santos e Olga Caamaño Santos, netas de Amancio Caamaño Cimadevila, médico e presidente da Deputación nos anos 1932-1933, fusilado no monte da Caeira o 12 de novembro de 1936; e Ángel Ramiro Paz García e Anxos Paz García, netos de Ramiro Paz Carbajal, impresor e líder político pontevedrés fusilado tamén na Caeira o 12 de novembro de 1936.

Estas tres son as primeiras de moitas familias galegas que xa contactaron con CeAqua, a IGM ou a Deputación para amosar o seu interese por sumarse á querela arxentina. De feito, concluído este proceso iniciarase a preparación das querelas de varias familias da comarca do Barbanza.