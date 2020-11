A Concello de Vigo iluminará o próximo 12 de novembro as fontes de Aragón de cor azul con motivo do Día Mundial da Neumonía. A noite do sábado 14 de novembro lucirá de cor azul polo Día Mundial da Diabetes e a noite do domingo 15 de novembro de cor vermello polo Día Mundial das Enfermidades Neuromusculares.

Noticias de última hora en Vigo